Артистка почти не говорит о личной жизни, редко публикует романтические фотографии. Миша Романова является одной из тех звезд, которые держат личное как можно дальше от посторонних глаз.

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Миша Романова показала фото с любимым

Однако на днях звезда сделала исключение. В инстаграмме она опубликовала фото, на котором изображена с любимым. Фотографию Романова сделала в автомобиле. Бойфренд держал руку и ноге Миши, а она нежно обнимала его запястьем.

Соскучилась по тебе,

– с нежностью подписала снимок Миша.



Миша Романова с любимым / Скриншот инстаграмм-сторис

Девушка не рассекретила имя избранника. Также неизвестно, где именно сделана фотография, ведь долгое время Романова с сыном проживает в Германии. Она также не рассказывает, кто отец мальчика.

Напомним, летом Миша рассказывала, что ее родные находятся в оккупации в Херсоне. В сентябре стало известно, что там умер родной отец Романовой. Она не могла помочь ему и проститься.