32-летняя Наталья Могилинец, известная как Миша Романова, рассказала, что ее отец Владимир умер в Херсоне 15 сентября.

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В Херсоне умер отец Миши Романовой из "ВИА Гры"

Вчера ушел из жизни мой отец. Война убивает все, что самое дорогое. Спасибо, мой папа, за все! Я очень эмоциональна, но я держусь. Я люблю тебя,

– трогательно написала Миша Романова.

Стоит добавить, что только три месяца назад, в конце июня, певица делилась, что ее отец не может выехать из Херсона, потому что оккупанты расстреливали авто с гражданскими. На тот момент в городе также оставался ее родной брат с семьей, где двое детей.

"Я не знаю, как им помочь. Мое сердце обливается кровью", – писала Миша Романова.

После смерти отца в комментариях ее поддержали друзья из шоу-биза:

ведущая Рамина Эсхакзай: "Прими мои соболезнования";

"Прими мои соболезнования"; экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег , которая, кстати, до сих пор молчит о войне в Украине: "Господи, Мишка";

, которая, кстати, до сих пор молчит о войне в Украине: "Господи, Мишка"; фотомодель Снежана Онопко: "Сочувствую".

Не забывайте, что до полномасштабной войны в Украине Миша Романова активно развивала карьеру в стране-агрессоре. К примеру, в декабре 2021 года она радостно выступала на концерте "Жара Lite" для российского телеканала "Жара".



Однако 27 февраля 2022 года Миша Романова приняла сторону Украины и написала в инстаграме: "На мою страну напала армия путина".