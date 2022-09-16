32-летняя Наталья Могилинец, известная как Миша Романова, рассказала, что ее отец Владимир умер в Херсоне 15 сентября.
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В Херсоне умер отец Миши Романовой из "ВИА Гры"
Вчера ушел из жизни мой отец. Война убивает все, что самое дорогое. Спасибо, мой папа, за все! Я очень эмоциональна, но я держусь. Я люблю тебя,
– трогательно написала Миша Романова.
Стоит добавить, что только три месяца назад, в конце июня, певица делилась, что ее отец не может выехать из Херсона, потому что оккупанты расстреливали авто с гражданскими. На тот момент в городе также оставался ее родной брат с семьей, где двое детей.
"Я не знаю, как им помочь. Мое сердце обливается кровью", – писала Миша Романова.
После смерти отца в комментариях ее поддержали друзья из шоу-биза:
- ведущая Рамина Эсхакзай: "Прими мои соболезнования";
- экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая, кстати, до сих пор молчит о войне в Украине: "Господи, Мишка";
- фотомодель Снежана Онопко: "Сочувствую".