До февраля 2022 года Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец) строила карьеру и в Украине, и в России. Однако на четвертый день полномасштабной войны признала, что "армия Путина напала" на ее страну. С марта ее родной Херсон оккупирован, там до сих пор живут отец, брат и племянники певицы.

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Что с семьей Миши Романовой в Херсоне

Немного откровенности… Мой отец в настоящее время находится в оккупированном городе Херсон, выехать он не может, потому что машины расстреливают. Мой родной брат, который со своей семьей, где двое детей, тоже в Херсоне. Я не знаю, как им помочь. Мое сердце обливается кровью,

– чувственно написала Миша Романова.

Она призналась, что под оккупацией не только ее семья, но и многие друзья, которым она тоже не может помочь. "Я не знаю, как им помочь, но очень хочу. Это такая сильная боль", – призналась артистка.

Миша Романова о семье в оккупированном Херсоне / Фото из инстаграм-сторис певицы

Где кума Макса Барских сейчас

Война застала Мишу Романову в Украине.

"На мою страну напала армия Путина! Дом, напротив моего дома, – разрушен! Мой сын не спит и плачет. Моя мама молчит. После очередного взрыва я выбежала из подвала, в чем была, забрав только документы. Аптеки не работают. Продуктовые не работают", – делилась она 27 февраля и советовала своим российским фанам "выключить путинские новости, включить сердце и разум".

Певица уехала за границу с маленьким сыном Мартином, крестным отцом которого является Макс Барских. Похоже, сейчас звездная семья в Германии, в городе Дюссельдорф.

"Мой малыш – это стимул. Так грустно, что у него украли детство. Я пытаюсь хоть как-то его заполнить", – написала Миша Романова в инстаграм-сторис под видео, где Мартин едет верхом на коне.

Напомним, Миша Романова победила в шоу "Хочу в "ВИА Гру" и пела в группе 5 лет – с 2014 по март 2018. От Меладзе она ушла из-за беременности, а после родов начала сольную карьеру.