До повномасштабного вторгнення Наталія Могилинець, відома як Міша Романова, розвивала кар'єру в Росії, тож не дивно, що випускала тільки російськомовні треки. Днями вона нарешті презентувала першу україномовну пісню "Зима", яку готувала ще нібито на початок 2022 року.

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Міша Романова випустила перший україномовний трек "Зима"

Сингл "Зима" про розлуку з домом і коханою людиною. Ймовірно, Міша Романова заспівала про бойфренда, на якого вперше натякнула у жовтні.

Я довго не могла зрозуміти, про що хочу співати у нових піснях. Якщо раніше я була більш сміливою та відвертою як у треках, так і на сцені, то зараз мені хочеться безпеки та затишку, відображати те, про що болить моє серце, як і серце кожної жінки вже майже рік,

– прокоментувала Міша Романова.

Вона зауважила, що за рік енергія та сенси треку "Зима" втратили актуальність, тож сонграйтер і її друг Андрій Осадчук подарував йому нове життя.

"Він, знаючи мою історію та важкі переживання розлуки з сім'єю, що частково залишилася в окупованому Херсоні, запропонував лірику, яка вразила мене до глибини душі. І ми дуже швидко записали новий варіант пісні", – зізналася співачка.

Міша Романова – Зима: слухайте пісню онлайн

У коментарях на ютубі зауважили, що українською Міша Романова звучить по-новому та виразніше:

"Як же гарно українською. І пісня сильна, прониклива. Всі слова в ній про наше життя зараз. Міша Романова, вже давно чекав від тебе нової пісні. І сподіваюся, що й далі будуть українською, бо наскільки це круте звучання";

"Який голос. З цією музикою та рядками пробиває прямо до глибини серця. Для багатьох українців зараз ця пісня буде така актуальна, на жаль";

"Як дивно чути українською. Як російська мова, то всі на одне лице, а українська такі нотки відкриває, що дивуєшся, браво";

"Міша, неймовірно зворушливо, сльози на очах від вашого голосу, від душевного болю в ньому. Миру на землі";

"Пісня життєва, музика крута, виконання бездоганне".

Нагадаємо, у вересні в окупованому Херсоні помер батько Міші Романової. "Війна вбиває все, що найдорожче. Дякую, мій тато, за все! Я дуже емоційна, але я тримаюся. Я люблю тебе", – коментувала тоді артистка. Ще у червні вона ділилася, що в Херсоні частина її сім'ї – батько, брат, племінники. Вони не могли виїхати, бо, як писала зірка, "машини розстрілюють". Де зараз її рідні, які пережили окупацію, невідомо.