Артистка майже не говорить про особисте життя, рідко публікує романтичні фото. Міша Романова є однією з тих зірок, які тримають особисте якомога далі від сторонніх очей.

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Міша Романова показала фото з коханим

Однак днями зірка зробила виняток. В інстаграмі вона опублікувала фото, на якому зображена з коханим. Світлину Романова зробила в автомобілі. Бойфренд тримав руку та нозі Міші, а вона ніжно обіймала його за зап'ясток.

Сумую за тобою,

– з ніжністю підписала знімок Міша.



Міша Романова з коханим / Скриншот інстаграм-сторіс

Дівчина не розсекретила імені обранця. Також невідомо, де саме зроблена світлина, адже тривалий час Романова з сином мешкає в Німеччині. Вона також не розповідає, хто є батьком хлопчика.

Нагадаємо, влітку Міша розповідала, що її рідні перебувають в окупації в Херсоні. У вересні стало відомо, що там помер рідний тато Романової. Вона не мала змоги допомогти йому та попрощатися.