Джулия Робертс, Imagine Dragons, Мэтт Дэймон: более 30 мировых звезд обратились к украинцам

В годовщину полномасштабного вторжения более 30 знаменитостей поддержали украинцев. Со словами поддержки выступили Джулия Робертс, Морган Фримен, Мэтт Дэймон, JR, Вес Андерсон, Imagine Dragons, Тимоти Снайдер и многие другие.

Фандрейзинговая платформа UNITED24 опубликовала трогательное видео в годовщину полномасштабного вторжения. Около 30 мировых знаменитостей обратились к украинцам со словами поддержки.

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Знаменитости поддержали Украину

Мировые звезды объединились, чтобы поддержать Украину и украинцев. Среди них были: актеры Мэтт Дэймон, Морган Фримен, Марк Гэмилл, Майкл Китон, Лиев Шрайбер, Джек Глисон, Джош Бролин, Итан Гоук, Генри Голдинг, Миша Коллинз, актрисы Джулия Робертс, Мишель Монаган, Кэтрин Винник, Габриэль Картериз режиссер Шармин Обейд-Чиной, режиссер Вес Андерсон, художник JR, фронтмены групп Imagine Dragons, Bring Me The Horizon, Pet Shop Boys, участник группы АВВА Бьерн Ульвеус, спортсмены Александр Усик, Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Андрей Ярмоленко, историк Тимо Снайдер, астронавт Скотт Келли, кантри-певец Брэд Пэйсли, певица и актриса Барбара Стрейзанд.

Это год, которого никто из нас не желал. Но год, который показал мне вдохновение, стойкость, выдержку, силу украинского народа,

– сказал в видео Скотт Келли, бывший астронавт NASA и посол UNITED24.

"Вы вдохновляете весь мир. Мы будем поддерживать вас столько, сколько понадобится. И мы надеемся на скорейшую победу и мир", – добавила певица и актриса Барбара Стрейзанд.

Режиссер и сценарист Вес Андерсон добавил, что украинцы в сердцах и мыслях каждого, кто читает и следит за борьбой и страданиями.

Мы думаем о вас и посылаем вам нашу любовь, силы и наши молитвы,

– подчеркнула актриса Джулия Робертс.

Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз даже записала текст на украинском языке. "Знайте, что ваши храбрость, стойкость, сила и достоинство во время борьбы со злом вдохновляют весь мир"

Лауреат премии Оскар Шармин Обейд-Чиной добавила, что молится за то, чтобы тьма исчезла, а Украина снова стала свободной. Актер Марк Геммил вспомнил, как весь мир с упоением наблюдал за смелостью и решительностью украинского народа.

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