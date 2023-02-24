24 Канал собрал в подборке знаковые речи и тезисы из обращений президента Украины к мировой публике. Но это не речь перед парламентами или лидерами стран. Владимир Зеленский пользовался шансами говорить на культурных мероприятиях, фестивалях и церемониях награждения, которые были не менее важны для представления страны.

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Лидер несокрушимой страны снова и снова подчеркивал, что музыка, культура, кино – не вне политики. Это также факторы влияния и возможность помогать нуждающимся. Речи Зеленского и его инициатива United24 привлекли достаточное количество мировых знаменитостей на помощь Украине.

Мы защищаем нашу свободу, – Зеленский на Грэмми-2022

Что является сильнейшим контрастом к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют ракеты, а не звезды. Более 400 детей травмированы, а 153 ребенка уже погибли. И мы уже никогда не увидим их рисунки. Родители счастливы просыпаться по утрам. В бомбоубежищах. Но живыми.

Война не дает возможности выбирать – кто выживет, а кто останется в вечном молчании. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас как только можете. Любым способом, только не молчанием…

Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в больницах, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана. Мы защищаем нашу свободу. Жить. Любить. Звучать.

Владимир Зеленский на Грэмми-2022: видео

Важно нести правду, – Зеленский обратился к участникам кинопремии Sidabrinė gervė в Литве

"Если мы живем в каком-то мире, слушаем какие-то песни или радио, смотрим какое-то кино, это является всем тем, что создает нас, создает наш менталитет". Это слова Мантаса Кведаровичюса. Он сказал их, комментируя свой фильм, посвященный Мариуполю. Фильм, которым он хотел показать, как война влияет на город. Как война меняет людей.

И это вроде бы простые слова. Но они действительно о том, как определяется то, какая жизнь у людей и какие они люди. Именно искусство, культура во всех формах и всеми их смыслами формируют людей, просвещают их. Или наоборот – закрывают во тьме, во лжи. И это также может быть ответственность кино, книг, песен и радио – всего, что мы слышим, видим, читаем.

Вот почему важно нести правду. Важно поддерживать искусство, которое для жизни, а не для тех, кто хочет уничтожить эту жизнь.

Полное выступление на кинопремии Sidabrinė gervė: смотрите видео онлайн

Напомним, президент Зеленский хотел выступить еще на двух масштабных мероприятиях: Оскаре-2022 и Чемпионате мира по футболу. Организаторы Оскара побоялись вспоминать о России и ограничились минутой молчания в память погибших. В то время как ФИФА заблокировала это обращение для показа на стадионе. Впрочем, речь президента все равно распространили украинские футболисты.

Говорите об Украине, – обращение Зеленского к участникам фестиваля "Каннские львы"

117 дней назад для Украины все поменялось. Мы защищаемся от ядерного государства, которое имеет безлимитный доступ к деньгам и отвергло какие-либо лимиты на насилие. Я говорю вам, как есть: именно от внимания мира зависит, когда и чем закончится эта война. Для этого мне нужны союзники. Нам нужны такие люди, как вы.

Вы – лучшие креативщики мира, вы всегда находитесь на острие событий. Конечно, я уверен, что вы еще многое сделаете, чтобы увековечить украинскую смелость. Ваши кампании и ваша работа сделают легенду из нашей борьбы за свободу. Мы ведь боремся за свободу не только для себя – мы боремся за свободу всего демократического мира, всех, кто даже представить себе не может, какие масштабы тирании и цензуры существуют в России.

Теперь вы можете просто применяя ваши профессиональные качества принести мир в Европу. Я верю, что сила человеческой креативности больше, чем сила ядерного государства, которое застряло в прошлом. Говорите об Украине! Не давайте миру переключиться на что-то другое! Мир должен помнить, что Украина борется за свободу и эта борьба должна завершиться победой как можно быстрее. Каждый ваш успех будет означать спасение тысяч жизней.

Полное обращение Зеленского к участникам фестиваля "Каннские львы": смотрите видео онлайн

Время – бесценно, – обращение к участникам фестиваля Гластонбери

Гластонбери – это самая большая концентрация свободы в эти дни. И я прошу вас поделиться этим чувством со всеми, чья свобода – под ударом.

Распространяйте правду о российской войне! Помогайте украинцам, вынужденным покинуть свой дом из-за боевых действий. Найдите нашу благотворительную платформу United24. И давите на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли Украине восстановить мир.

Время – бесценно, а каждый день стоит жизней. Чем больше людей присоединятся к защите свободы и правды, тем быстрее закончится российская война против Украины. Докажите, что свобода всегда побеждает!

Полное обращение к участникам фестиваля Гланстобери: смотрите видео онлайн

Мы продолжим биться, – Зеленский на открытии Каннского кинофестиваля

Уже в Европе – самая страшная война со времен Второй мировой войны. Прежде всего, по вине одного человека, который в Москве. Остальные люди погибают каждый день. И они не оживут после фразы "Стоп, снято!"

Но что мы слышим об этом сейчас? Кино будет молчать или будет говорить? Если есть диктатор, если есть война за свободу и если снова, как и тогда, все зависит от нашего единства, останется ли кино вне этого единства?

Наши города разрушены не виртуальной графикой. Многие украинцы стали Гвидо и пытаются объяснить детям, почему приходится прятаться в подвале. Многие украинцы стали такими, как Альдо Рейн. Земля нашей страны уже разорвана тысячами окопов.

Конечно, мы продолжим сражаться. И у нас нет другой альтернативы, чем бороться за свободу. И я уверен, что диктатор проиграет. Но должны прозвучать слова, как в 1940 году. Прозвучайте со всех экранов свободного мира. Нужен новый Чаплин, который докажет сейчас, что кинематограф не является немым.

Вспомните, как это звучало тогда: "Жадность отравила человеческие души, заполнила мир ненавистью, завела нас в беду и кровопролитие. Мы развили скорость, но замкнулись в себе. Техника, обеспечивающая нам достаток, оставила нас в нищете. Знание сделало нас циничными. Наша рациональность – жесткая и недобрая. Мы думаем слишком много и чувствуем мало. Больше, чем в технике, мы нуждаемся в человечности. Тем, кто меня слышит, я говорю: "Не впадайте в отчаяние… Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут".

Наконец-то мы должны победить в этом сражении. И нам нужно кино, которое обеспечит именно такой финал. Чтобы каждый голос был на стороне свободы. И, как это и всегда виделось, прежде всего голос кино.

Полное обращение Зеленского на открытии Каннского кинофестиваля: смотрите видео онлайн

Для нас сила – в философии, – обращение к участникам Венецианского кинофестиваля

Я ценю возможность рассказать нашу историю. Об Украине, ее народе и войне, которую Россия ведет против нас 189 дней. История – вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Драма, основанная на реальных событиях. Трагедия не в сопровождении гениальной музыки Морриконе, а мерзких речевок и звуков взрывов, выстрелов, сирен воздушной тревоги. Хоррор продолжительностью не 120 минут, а 189 дней.

189 дней войны, которая идет в Украине и от которой якобы устали Европа и мир. Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Этого Россия добивается. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне. Этот замысел никогда не должен претвориться в жизнь.

Для кого-то сила – это только ракеты и ядерные боеголовки. Для нас сила – в философии, ментальности. Это смыслы и слова. Для нас это тоже оружие.

Слышать об этой войне на максимально понятном языке. Для вас таков язык кино. Но вы не увидите дальше жуткие кадры: взрывы, выстрелы, разрушения, дым, боль и слезы. Вы увидите то, что большинство обычно не видит. Неотъемлемая часть каждого фильма, на которую далеко не каждый обращает внимание. Важны имена, которые уходят в забвение и неизвестность, потому что в момент, когда они появляются на экране, большинство зрителей делает две вещи: встает и уходит. Знаю, что первое сегодня – важно. Второе – невозможно.

Каждый раз, когда кто-то говорит об усталости от Украины, следует упомянуть эти титры. Устать от Украины – значит отмахнуться от этих имен. Забыть эти имена. Я уверен, что весь цивилизованный мир не сделает этого никогда, не сдастся, будет с Украиной до конца, до победного конца, когда правда и справедливость услышат аплодисменты!

Зеленский на Венецианском кинофестивале: смотрите видео онлайн

Понятно, кто победит, – Владимир Зеленский выступил на "Золотом глобусе"

Вторая мировая война еще не закончилась, но ход событий был переломлен, все знали, кто победит. Впереди были еще битвы и слезы, и тогда появилась премия "Золотой глобус", чтобы почтить лучших исполнителей 1943 года. Сейчас 2023 год: война в Украине еще не закончилась, но ход событий меняется. И уже понятно, кто победит.

Впереди еще битвы и слезы, но сейчас я точно могу сказать вам, кто был лучшим в уходящем году – это были вы. Свободные люди свободного мира. Объединившиеся вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей совместной борьбе за свободу.

Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов из них. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия.

Владимир Зеленский выступил на "Золотом глобусе": смотрите видео онлайн

Культура делает выбор, – обращение Зеленского к участникам Берлинале-2023

Россия ведет полномасштабную войну против нас почти год. Может ли искусство быть вне политики? Должно ли кино быть вне политики? Это извечный вопрос, но сегодня снова крайне актуальный.

Я думаю об этом, когда слышу странные призывы к представителям российского спорта, читаю об удивительных приглашениях российских музыкантов, дискуссии о деятелях науки, кино и в целом культуры. Я думал об этом сегодня ночью, когда Россия в очередной раз совершила массированную ракетную атаку на Украину. 36 ракет и иранские дроны!

Культура и кино могут быть вне политики. Но только не тогда, когда это политика агрессии. Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремления уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть – политика нынешней России. В таких обстоятельствах и в такие времена – искусство не может быть нейтральным.

Культура в такие времена делает выбор. Выбирает сторону. И или разными способами говорит свое слово, чем борется и противодействует злу. Или – не замечает и молчит, чем фактически ему помогает. Ведь когда искусству безразлично и его не слышно, то рупоры зла раздаются громче и убедительнее.

Берлинале сделал свой выбор. И подтвердил верность моему утверждению. Придерживаясь принципов открытости, равенства, диалога без границ и участия кино со всего мира, Берлинале сделал выбор. На нынешний фестиваль не допущены институции и персоны, поддерживающие Кремль, и фильмы, снятые при поддержке России. Мы ценим это и благодарны за это. Это действительно важно. Это не формальность – это справедливость.

Ваша поддержка в этом для нас важна, бесценна. Сейчас между нами тысячи километров. Но мы – бок о бок. Мы говорим на разных языках, но между нами царит полное понимание. Нас разделяет только виртуальная граница. Но между нами нет стены.

Полное обращение Зеленского к участникам Берлинале-2023: смотрите видео онлайн