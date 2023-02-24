В годовщину полномасштабного вторжения Украину поддерживают лидеры мира. Послание опубликовал король Соединенного Королевства Чарльз III.
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Чарльз III поддержал Украину в день годовщины
Прошел год, когда народ Украины невероятно пострадал от непровоцированного полномасштабного нападения на его нацию. Украинцы продемонстрировали поистине удивительное мужество и стойкость перед лицом такой трагедии,
– высказался монарх.
Чарльз III добавил, что мир наблюдал за страданиями страны с ужасом. Он вспомнил, как имел честь встретить многих украинцев в Великобритании, но и во всем мире – от Румынии до Канады.
"Раньше в этом месяце я встретился с президентом Зеленским в Букингемском дворце, чтобы выразить свою личную поддержку народу Украины. Отрадно, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь в это тяжелое время. Поэтому я могу только надеяться, что проявление солидарности со всего мира принесет не только практическую помощь, но и укрепит осознание того, что вместе мы объединены", – подытожил Чарльз III.
- Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский приехал в Великобританию, где впервые встретился с королем Чарльзом III. Зеленский стал первым Президентом Украины за всю историю украино-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх.
- Недавно Чарльз III приехал на тренировочную базу в Уилтшире, где встретился с украинскими военными. Это очередное проявление дружелюбия к украинскому народу, хотя демонстрировать политические предпочтения – противоречит протоколу. Защитники находятся на обучении в Великобритании.