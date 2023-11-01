Минобороны начинает служебное расследование против бывшего супруга Евгении Эмеральд

Эксзащитница Евгения Эмеральд недавно призналась, что страдала домашним насилием в браке с военным Евгением Стипанюком. Впоследствии стали известны еще более шокирующие детали. Теперь против мужчины начали расследование в Минобороны.

Об этом стало известно на шоу "Говорит вся Украина", где подняли тему домашнего насилия. Ранее оказалось, что Стипанюк даже пытался совершить покушение на убийство Эмеральд.

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Минобороны начинает расследование

Ведущий шоу "Говорит вся Украина" Алексей Суханов сообщил, что они обнаружили факты о незаконной деятельности Евгения Стипанюка.

Мы не будем обнародовать эти материалы, пока продолжаются следственные действия. Мы передали все собранные данные в Министерство обороны Украины. Там по этим фактам начинают служебное расследование,

– заявил Суханов.

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заверил, что они получили все материалы и передали их в главную инспекцию, которая проводит расследование.

Павлюк также обратил внимание на данные о том, что Стипанюк получал дополнительные боевые выплаты, находясь в тылу.

"Пока нужно установить, правда ли это. Но Минобороны знает, что такая проблема есть. Новая команда работает над тем, чтобы исправить эту систему. Уже было найдено более 120 миллионов гривен, которые были выплачены неправомерно", – добавил он.

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Что известно о действиях Евгения Стипанюка