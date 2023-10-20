Евгения Эмеральд в новом интервью рассказала, в каких абьюзивных отношениях жила с бывшим мужем. Ее поддержала эксжена Стипанюка – Анна, имеющая от него сына.

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Эмеральд отметила, что она – не единственная жертва Евгения Стипанюка.

Бывшая жена Евгения тоже пострадала

В соцсетях Анна Выговская (Стипанюк) поддержала Евгению Эмеральд после интервью. Она публично призналась, что переживала то же самое в отношениях с прежним мужем.

Я бывшая жена Евгения Стипанюка. Нашему совместному сыну 13 лет. И я тоже стала жертвой домашнего насилия с его стороны. Абсолютно все истории, прозвучавшие от Евгении Эмеральд, были и в моей жизни,

– написала Анна.



Анна с сыном от Стипанюка / Скриншот по ее инстаграмме

По ее словам, она не смогла рассказать об этом раньше. Сейчас женщина гордится Эмеральд за ее смелость. Если нужно – она тоже готова говорить об этом и отвечать на вопросы.



Бывшая жена Стипанюк страдала от абьюза / Скриншот из инстаграмм-сторис

Интересно, что в прошлом месяце Евгений Стипанюк купил себе новый автомобиль. Хотя накануне его сын просил папу купить кроссовки. Тогда военный заявил, что у него нет денег.



Стипанюк купил себе авто, но не дал сыну денег / Скриншот с инстаграм-сторис

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