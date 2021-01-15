Украинская певица Мика Ньютон, которая уже много лет живет в США, в прошлом году поборола рак яичников третьей стадии. После выздоровления звезда объявила о своем диагнозе публике, а через год после операции показала, как выглядела во время лечения.

В сентябре прошлого года Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай) прилетела в Украину из Калифорнии и рассказала, что поборола рак яичников. Лишь через год после второй операции 34-летняя певица решилась показать, как выглядела во время изнурительного лечения онкологии. Фото звезда разместила в инстаграм-профиле.

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Мика Ньютон о лечении рака

Ранее артистка рассказывала, что онкология стала неожиданностью как для нее, так и для американских медиков, ведь девушки в столь юном возрасте крайне редко болеют раком яичников. Мика Ньютон длительное время игнорировала вздутие живота, а когда обратилась в клинику, узнала, что имеет уже третью стадию рака.

Тогда медики уверяли, что для преодоления болезни артистке придется пройти 12 курсов химиетерапий, после которых не удастся забеременеть самостоятельно. Однако произошло чудо – уже после второй сложной операции результаты анализов показали, что у девушки первая стадия рака.

Через неделю пришли анализы, и у меня была первая стадия, поэтому я имею шанс забеременеть однажды! Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Молитвы и позитивные мысли исцеляют,

– отметила Мика Ньютон.

Певица добавила, что трое онкологов, которые занялись ее лечением, не могли поверить в результаты тестов. Она убеждена, что побороть рай ей помогла духовность и большая мечта.

Как Мика Ньютон выглядела во время борьбы с раком

В профиле с 177-миллионной аудиторией артистка опубликовала фото, на котором позировала на больничной койке после операции. Перед камерой больна раком Мика Ньютон позировала без косметики и с растрепанными волосами. Звезда была подключена к многочисленным аппаратам, однако не теряла позитив и веры в лучшее, что видно по ее лицу.

"Я знаю одно – если вы принимаете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены большим временем и, пожалуйста, никогда не переставайте мечтать", – отметила Мика Ньютон.



Мика Ньютон на больничной койке / Фото Instagram / @mikanewton