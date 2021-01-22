Украинская певица Мика Ньютон уже длительное время живет в США. Год назад она боролась с раком яичников 3 стадии. Лишь после выздоровления звезда решилась рассказать о болезни. На днях Мика Ньютон рассказала о симптомах.

Мика Ньютон рассказала о симптомах рака

Украинская певица Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай) в сентябре прошлого года прилетела из Калифорнии в Украину. Тогда звезда потрясла новостью о том, что боролась с раком яичников 3 стадии. После двух операций она продолжает рассказывать о ходе и симптомах болезни в своем инстаграм-профиле.

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В новой заметке Мика Ньютон рассказала о том, как у нее обнаружили рак. Звезда призналась, что болезнь сделала ее незащищенной. Сначала она заметила сильное вздутие живота.

Рак сделал меня незащищенной. Все началось с того, что я каждый день как сумасшедшая надувалась и выглядела так, будто была на 6 месяце беременности. Я думала, что просто поправилась. Может, это была моя диета. Я пошла на горячую йогу, отказалась от углеводов,

– рассказала Мика Ньютон.

Певица призналась, что считала себя ленивой, потому что не хотела больше тренироваться, чтобы вернуть себе плоский живот. Впоследствии Мика Ньютон очень растерялась. Звезда поделилась, что в апреле 2019 года она даже обратилась за экстренной помощью, но ей только сказали лучше питаться. Но и это не помогло.

"Я была очень жестокая к себе... Продолжала заниматься горячей йогой, пока не узнала, что у меня рак... Потом стресс и операции, невозможность работать, потом коронавирус... Так я чувствовала, что в жизни достаточно сильно проиграла", – написала Мика Ньютон. Звезда добавила, что сейчас чувствует себя лучше и работает над тем, чтобы вернуть себе уверенность.

Будьте добры к себе, и это нормально – чувствовать все, что вы чувствуете прямо сейчас,

– написала артистка.



Мика Ньютон / Фото с инстаграма Мики Ньютон