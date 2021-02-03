Украинская певица Мика Ньютон, которая долгое время живет в США, рассказала о борьбе с раком. Лечение артистки проходило в Америке и она поделилась, сколько потратила на него. Мика призналась, что значительную часть этой суммы покрыла страховка.

Источник: "Завтрак с 1+1"

Мика Ньютон год назад боролась с раком яичников. Тогда болезнь находилась на 3 стадии. Артистка рассказала, что во время лечения находилась в США. Сначала, она не могла понять, что с ней происходит, и только после детального обследования врачи поставили певице диагноз.

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Мика Ньютон о борьбе с раком

Исполнительница вспомнила, что все началось со вздутия живота. Тогда она подумала, что набрала лишние килограммы, села на диету, однако это не помогло. Врач, к которому звезда пошла в Лос-Анджелесе, посоветовал ей внимательнее следить за диетой.

Через некоторое время Ньютон прилетела в Украину. Здесь решила обследовать женское здоровье и отправилась к гинекологу.

Врач сказала мне: "У тебя прекрасные анализы". Тогда гормоны, кровь и витамин D были в норме. Все было идеально. Но при обследовании мне сделали УЗИ, которое и выявило болезни. Тогда гинеколог сказала: "У тебя киста. Как ты ее не чувствуешь?",

– вспомнила артистка.

Исполнительница, чтобы убедиться, что у нее действительно рак, отправляла свои анализы в 3 разные лаборатории. Когда диагноз подтвердился, знаменитости сделать первую операцию. Это произошло в Украине, а позже она решила продолжить лечение в США.

Моя первая операция была очень качественно сделана. У нас есть отличные специалисты, только им не хватает финансирования, оборудования. На все это нужны большие средства, а наши врачи просто выживают,

– рассказала Мика.

Сколько стоит лечение онкологии в США

Артистка отметила, что в Америке минимальная зарплата намного больше, чем в Украине. Поэтому для украинцев сумма, которую нужно заплатить там за лечение, чрезвычайно велика. Помогает страхование. Там оно начинается от 250 долларов. Именно страховка помогла Мике заплатить за лечение, она покрыла большинство суммы.

Когда у меня диагностировали рак, я поняла, что не знаю, чего ожидать, сколько операций впереди. Моя страховка стоила 770 долларов в месяц,

– поделилась исполнительница.

Для того, чтобы болезнь не вернулась, артистке необходимо регулярно проходить обследования. Они помогут контролировать состояние здоровья и избежать лишних проблем.

Мика Ньютон о лечении онкологии: смотрите видео онлайн