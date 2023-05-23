Мика Ньютон испугала фото из онкологического центра: "Это часть моей жизни"
Источник:Микка Ньютон
Украинская певица Мика Ньютон опубликовала фото из онкологического центра США, чем испугала подписчиков. Однако выяснилось, что в клинику она ездит регулярно, но только на обследование после рака яичника.
После скандала с плагиатом Лорин на Евровидении-2023 к Мике Ньютон приковано чрезмерное внимание публики и прессы. Это совпало с плановым чек-апом артистки в онкологическом центре. Поэтому ее неожиданное фото в маске пощекотало нервы фанам.
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Мика Ньютон показалась в онкологическом центре
Каждый раз, когда мне нужно ехать в онкологический центр, я не могу поверить, что это часть моей жизни. Сегодня думала о том, что мне осталось еще 1,5 года ездить сюда на чек-апы, чтобы стать выпускницей этой школы жизни. Каждый раз, когда я здесь, все очень эмоционально, много мыслей в голове,
– поделилась Мика Ньютон.
Она подчеркнула, что посещает онкологический центр для того, чтобы убедиться, что все хорошо, но ей все равно больно вспоминать, как было 5 лет назад, и видеть людей на инвалидных колясках, которые напуганы, но борются за жизнь.
"Мы счастливы жить эту жизнь, и не имеет значения насколько она трудна", – подытожила певица.
Мика Ньютон в онкологическом центре в США / Фото с инстаграм-сторис
- Напомним, о борьбе с раком яичников Мика Ньютон рассказала в сентябре 2020 года, когда приехала в Киев из Калифорнии, чтобы показать, что здорова, и с ней все хорошо. "Операция за операцией: одна, другая, потом еще одна", – комментировала тогда артистка. У нее была третья стадия рака, которая быстро сменилась на первую. В такой результат не могли поверить даже американские врачи.
- К сожалению, долгое время Мика Ньютон игнорировала болезнь – у нее было вздутие живота "как на 6 месяце беременности", а она сбрасывала на то, что поправилась, и ходила на горячую йогу.
- Так, на лечение рака в США артистка потратила не космическую сумму, потому значительную часть покрыла страховка за 770 долларов в месяц.