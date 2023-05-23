После скандала с плагиатом Лорин на Евровидении-2023 к Мике Ньютон приковано чрезмерное внимание публики и прессы. Это совпало с плановым чек-апом артистки в онкологическом центре. Поэтому ее неожиданное фото в маске пощекотало нервы фанам.

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Мика Ньютон показалась в онкологическом центре

Каждый раз, когда мне нужно ехать в онкологический центр, я не могу поверить, что это часть моей жизни. Сегодня думала о том, что мне осталось еще 1,5 года ездить сюда на чек-апы, чтобы стать выпускницей этой школы жизни. Каждый раз, когда я здесь, все очень эмоционально, много мыслей в голове,

– поделилась Мика Ньютон.

Она подчеркнула, что посещает онкологический центр для того, чтобы убедиться, что все хорошо, но ей все равно больно вспоминать, как было 5 лет назад, и видеть людей на инвалидных колясках, которые напуганы, но борются за жизнь.

"Мы счастливы жить эту жизнь, и не имеет значения насколько она трудна", – подытожила певица.

Мика Ньютон в онкологическом центре в США / Фото с инстаграм-сторис