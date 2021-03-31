Главным героем 11 сезона шоу "Холостяк" является бизнесмен Михаил Заливако. В новом интервью он рассказал, что пришел на проект ради того, чтобы найти любовь. Мужчина признался, что для него не так важна женитьба, как настоящие чувства.

Самый романтичный проект "Холостяк" 11 сезон набирает обороты. Его главный герой, Михаил Заливако, все больше знакомится с девушками и пытается понять, какая из них бы подошла именно ему. О своих ожиданиях от шоу и избранницы он рассказал в интервью.

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Михаил Заливако об ожиданиях от избранницы

Бизнесмен рассказал, что бракосочетание для него не является приоритетным. Гораздо важнее найти свою любовь и поддержку.

"Знаете, что касается любви, то я очень много вкладываю в это слово. На самом деле лишь однажды провозглашал заветное: "Я тебя люблю". Для меня такое признание слишком серьезно, без этого чувства невозможно движение в паре. Считаю, что залог счастливых отношений – это не штамп в паспорте, а настоящая любовь и поддержка", – поделился Михаил.

Для Заливако важно видеть возле себя девушку, которая бы могла быть для него партнером. Ведь он много времени посвящает работе и личному развитию. В то же время его избранница также должна иметь свои увлечения.

Не скажу, что я работаю прямо на износ, но часто приходится задерживаться допоздна. Поэтому рядом со мной должна быть девушка-партнер. Хочу, чтобы она понимала меня и принимала мою работу. Конечно, при этом развивалась бы и сама, занимаясь любимым делом или хобби,

– рассказал бизнесмен.

Холостяк добавил, что пришел на шоу для того, чтобы найти любовь. Он подчеркнул, что не имел целью просто весело провести время или стать популярным. Михаилу действительно очень нравится, что происходит на проекте. Мужчина убежден, что опыт отношений, который он получит на "Холостяке", будет для него важным.

"С верой в то, что могу встретить здесь свою вторую половинку. Я ищу искреннюю любовь. Ту, настоящую, за которой все гоняются, но не всем удается найти ее. И я готов поспорить с кем угодно, что на "Холостяке" встречу девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь", – считает Заливако.

Также он рассказал, чем руководствуется при выборе девушек: "Я знал, куда и зачем иду, понимал правила проекта. У меня нет каких-то конкретных критериев, по которым оставляю участниц. Просто прислушиваюсь к себе и своим желаниям. Руководствуюсь только сердцем", – поделился холостяк.

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