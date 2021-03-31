Участница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" Лиза призналась, что дружба на проекте все-таки существует. Она отметила, что девушки не имеют гаджетов, не могут постоянно общаться с родными, а сидеть в комнатах и не разговаривать – невозможно.

Уже месяц зрители наблюдают за борьбой украинских красавиц за сердце "Холостяка" Михаила Заливако. Девушки строят отношения, ходят на романтические свидания. Оказалось, что среди огромной конкуренции есть и дружба.

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Дружба на шоу "Холостяк"

Лиза опубликовала на личной странице в инстаграме сообщение, в котором отметила, что люди, которые доказывают, что дружбы на "Холостяке" нет, не могут знать этого точно, потому что никогда не были в ситуации, в которой оказались участники.

24 часа в сутки и 7 дней в неделю без родных, близких друзей, гаджетов невозможно молчать и сидеть в разных комнатах. Конечно, мы общаемся! Более того, рассказываем секреты свиданий, все свои эмоции и даже хвастаемся победами или грустим из-за поражений!

– поделилась Лиза.

Также девушка рассказала несколько моментов, которые ей запомнились за время общения с другими участницами:

как с Розали остались вдвоем в комнате, открыли бутылку вина, разговаривали до утра, плакали и смеялись;

остались вдвоем в комнате, открыли бутылку вина, разговаривали до утра, плакали и смеялись; как с Викой выпивали по 5 чашек кофе на веранде. И успокаивали друг друга. Как делили в столбик, потому что больше нечем было заняться;

выпивали по 5 чашек кофе на веранде. И успокаивали друг друга. Как делили в столбик, потому что больше нечем было заняться; как с Александрой громко смеялись и закидывали друг на друга ноги во сне.

Я очень привыкла к ним. И что это, если не дружба?

– написала в публикации Лиза.

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