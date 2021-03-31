Головним героєм 11 сезону шоу "Холостяк" є бізнесмен Михайло Заливако. У новому інтерв'ю він розповів, що прийшов на проєкт заради того, щоб знайти кохання. Чоловік зізнався, що для нього не так важливе одруження, як справжні почуття.

Найромантичніший проєкт "Холостяк" 11 сезон набирає обертів. Його головний герой, Михайло Заливако, все більше знайомиться з дівчатами та намагається зрозуміти, яка з них би підійшла саме йому. Про свої очікування від шоу та обраниці він розповів у інтерв'ю.

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Михайло Заливако про очікування від обраниці

Бізнесмен розповів, що одруження для нього не є пріоритетним. Набагато важливіше знайти своє кохання та підтримку.

"Знаєте, що стосується любові, то я дуже багато вкладаю в це слово. Насправді лише одного разу проголошував заповітне: "Я тебе кохаю". Для мене таке визнання занадто серйозн, без цього почуття неможливий рух у парі. Вважаю, що запорука щасливих стосунків – це не штамп в паспорті, а справжня любов і підтримка", – поділився Михайло.

Для Заливаки важливо бачити біля себе дівчину, яка б могла бути для нього партнером. Адже він багато часу присвячує роботі та особистому розвиткові. Водночас його обраниця також має мати свої захоплення.

Не скажу, що я працюю прямо на знос, але часто доводиться затримуватися допізна. Тому поруч зі мною має бути дівчина-партнер. Хочу, щоб вона розуміла мене і приймала мою роботу. Звичайно, при цьому розвивалася б і сама, займаючись улюбленою справою або хобі,

– розповів бізнесмен.

Холостяк додав, що прийшов на шоу для того, щоб знайти любов. Він наголосив, що не мав на меті просто весело провести час або стати популярним. Михайлові дійсно дуже подобається, що відбувається на проєкті. Чоловік переконаний, що досвід відносин, який він отримає на "Холостяку", буде для нього важливим.

"З вірою в те, що дійсно можу зустріти тут свою другу половинку. Я шукаю щиру любов. Ту, справжню, за якою всі ганяються, але не всім вдається знайти її. І я готовий посперечатися з ким завгодно, що на "Холостяку" зустріну дівчину, з якою зможу пов'язати своє подальше життя", – вважає Заливако.

Також він розповів, чим керується при виборі дівчат: "Я знав, куди й навіщо йду, розумів правила проєкту. У мене немає якихось конкретних критеріїв, за якими залишаю учасниць. Просто прислухаюся до себе і своїх бажань. Керуюся тільки серцем", – поділився холостяк.

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