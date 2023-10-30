Победитель "Голоса страны-13" отказался от кубка: почему он принял такое решение

В воскресенье, 29 октября, стало известно о победителе 13 сезона вокального шоу "Голос страны-13". Им стал Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

Теперь артист и его наставник впервые после суперфинала прокомментировали свои эмоции. Кроме того, они поделились совместными планами. Оказывается, Артем и Михаил скоро выпустят общий трек.

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Михаил Панчишин разыграет кубок "Голоса страны"

Это исполнитель сделает с благотворительной целью.

Средства будут направлены на поддержку наших военных, непосредственно подразделению Михаила - "Боевые Бобры",

– поделился Артем Пивоваров.

Все детали певцы сообщат на своих страницах в соцсетях.

Кроме того, выяснилось, что Михаил, Артём и другие члены команды Пивоварова выпустят общий трек. Фани услышат композицию уже через три недели.

"Мы выпускаем песню на слова живой легенды Лины Костенко, которая согласилась дать стихотворение. Я положил это стихотворение на музыку, вместе с моей командой. Мы записали эту песню и сняли уже клип. Очень скоро мы уже презентуем ее", – отметил певец.

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Как прошел суперфинал "Голоса страны-13"