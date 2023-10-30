И победителем шоу стал Михаил Панчишин, который входил в команду Артема Пивоварова. Зрители по-разному отреагировали на победу военнослужащего. Некоторые выразили ему слова благодарности и выделили его талант, в то время как другие считают победу Михаила несправедливой.

К теме Победитель 13 сезона "Голоса страны" – Михаил Панчишин

Суперфинал "Голоса страны-13"

Всего за титул "Голоса страны" боролись 8 участников. Впрочем, фаворитами зрителей стали двое военных – Юрий Городецкий из команды Надежды Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова. В суперфинале они продемонстрировали свой талант, исполнив песни, которые поразили тренеров и публику во время "слепых прослушиваний".

Так, Михаил спел авторский трек "Неизвестный герой", а Юрий поразил исполнением композиции "Киев мой". В конце концов, по результатам зрительских голосований победителем стал Михаил Панчишин.

Суперфинал "Голоса країни-13": смотрите видео

Реакция сети

Многие поддержали Михаила и искренне за него порадовались.

"Хорошо сказал, победили ВСУ и два талантливых воина. Ребята, спасибо";

"Победитель военный и это верно! Остальные пусть готовятся к другому сезону. Слава ВСУ";

"Поздравляю Михаила и Артема с победой! Мужская энергия зашкаливала даже через экран телефона";

"Достойный победитель нашей страны. Победили ВСУ! Слава нашим героям".

Однако другие зрители выразили свое недовольство победой Михаила, отметив, что она несправедлива.

"Максимально несправедливо, что он стал победителем. Поет он ужасно! Воевал и кричит об этом на каждом шагу, это просто жесть. Кроме понтов, в нем нет ничего. Не заслуживает быть в финале, а тем более победителем... Больше не буду смотреть это ШОУ";

"Сезон несправедливости! Вокалисты поймут";

"Кристина и Владислав – уникальные, самобытные голоса и мои победители";

"Для меня победительницей является Кристина";

"Я не хейтер, однако точно могу сказать, что участники были гораздо сильнее. Так или иначе – поздравляю!";

"Это был сезон разочарования. Позор! Кристина — победитель".

В то же время, победу Михаила прокомментировал продюсер шоу Владимир Завадюк. Он подчеркнул: ""Голос страны" всегда о времени, в котором живем. Победили ВСУ. Гордость. И благодарность всем участникам и тренерам. И нашим зрителям, что с нами через годы".