Теперь артист и его наставник впервые после суперфинала прокомментировали свои эмоции. Кроме того, они поделились совместными планами. Оказывается, Артем и Михаил скоро выпустят общий трек.
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Михаил Панчишин разыграет кубок "Голоса страны"
Это исполнитель сделает с благотворительной целью.
Средства будут направлены на поддержку наших военных, непосредственно подразделению Михаила - "Боевые Бобры",
– поделился Артем Пивоваров.
Все детали певцы сообщат на своих страницах в соцсетях.
Кроме того, выяснилось, что Михаил, Артём и другие члены команды Пивоварова выпустят общий трек. Фани услышат композицию уже через три недели.
"Мы выпускаем песню на слова живой легенды Лины Костенко, которая согласилась дать стихотворение. Я положил это стихотворение на музыку, вместе с моей командой. Мы записали эту песню и сняли уже клип. Очень скоро мы уже презентуем ее", – отметил певец.
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Как прошел суперфинал "Голоса страны-13"
- Впервые за время существования проекта съемки происходили не в Украине, а за границей – в Варшаве.
- В ожесточенной борьбе за желанный титул "Голоса страны" свои таланты продемонстрировали 8 участников. Однако по-настоящему покорили сердца зрителей выступления двух военных. В фаворитах вышли Юрий Городецкий из команды Надежды Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.
- Юрий поразил публику исполнением песни "Киев мой", а Михаил – очаровал мощным авторским треком "Неизвестный герой".
- В конце концов последний стал победителем шоу, закрепив первое место по итогам зрительского голосования.
- На триумф военнослужащего зрители отреагировали по-разному. Некоторые выразили ему слова благодарности и выделили его талант, в то время как другие считают победу Михаила несправедливой.