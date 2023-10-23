Среди участников двое военных – Юрий Городецкий и Михаил Панчишин, пишет 24 Канал. Последний из них пережил ад в Бахмуте и теперь комиссован по состоянию здоровья.
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Как выбирали финалистов
В этом году изменились правила в шоу – участники "Голоса страны" из разных команд соревновались между собой. Во время эфира тренер бросал вызов другому тренеру, выставляя своего участника
Звездный наставник должен был принять вызов и пригласить на сцену вокалиста из своей команды. На сцене участники поочередно пели подготовленные песни, а победителя "кроссбатла" выбирали зрители в зале путем голосования в приложении.
Кто прошел в финал "Голоса страны-13"
Первый полуфинал прошел на прошлой неделе. До следующего этапа дошли только четверо участников:
- Анастасия Чабан (команда Ивана Клименко),
- Михаил Панчишин (команда Артема Пивоварова),
- Влад Пелих (команда Юлии Саниной),
- Роман Панченко (команда Нади Дорофеевой).
А 22 октября состоялся второй полуфинал. В "кроссбатлах" победили еще четверо певцов:
- Майрамик Авоян (команда Нади Дорофеевой),
- Галина Печенежская (команда Юлии Саниной),
- Кристина Старикова (команда Юлии Саниной),
- Юрий Городецкий (команда Нади Дорофеевой).
Что известно о 13 сезоне "Голоса страны"Еще в марте началась работа над шоу. Съемки проходили в Польше. Премьера 13 сезона шоу прошло 3 сентября. На "слепые прослушивания" пришли 60 разножанровых вокалистов, которые должны были удивить тренеров и зрительный зал своими голосами.
Зрители были в восторге от звездных тренеров. "Красные кресла" заняли – лидер The Hardkiss Юлия Санина, продюсер Иван Клименко, певица Надя Дорофеева и артист Артем Пивоваров.