Среди участников двое военных – Юрий Городецкий и Михаил Панчишин, пишет 24 Канал. Последний из них пережил ад в Бахмуте и теперь комиссован по состоянию здоровья.

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Как выбирали финалистов

В этом году изменились правила в шоу – участники "Голоса страны" из разных команд соревновались между собой. Во время эфира тренер бросал вызов другому тренеру, выставляя своего участника

Звездный наставник должен был принять вызов и пригласить на сцену вокалиста из своей команды. На сцене участники поочередно пели подготовленные песни, а победителя "кроссбатла" выбирали зрители в зале путем голосования в приложении.

Кто прошел в финал "Голоса страны-13"

Первый полуфинал прошел на прошлой неделе. До следующего этапа дошли только четверо участников:

Анастасия Чабан (команда Ивана Клименко),

Михаил Панчишин (команда Артема Пивоварова),

Влад Пелих (команда Юлии Саниной),

Роман Панченко (команда Нади Дорофеевой).

А 22 октября состоялся второй полуфинал. В "кроссбатлах" победили еще четверо певцов:

Майрамик Авоян (команда Нади Дорофеевой),

Галина Печенежская (команда Юлии Саниной),

Кристина Старикова (команда Юлии Саниной),

Юрий Городецкий (команда Нади Дорофеевой).