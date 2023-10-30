В общем, в финале за победу в шоу соревновались 8 участников, которые в прямом эфире стремились доказать, что достойны звания "Голоса страны". Больше финалистов было в командах Нади Дорофеевой и Юлии Саниной.

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Михаил Панчишин стал победителем "Голоса страны-13"

По результатам зрительского голосования до суперфинала дошли двое наших защитников – Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

В этом этапе они исполнили песни, которыми покорили тренеров и зрителей на "слепых прослушиваниях":

Михаил умилил авторским треком "Неизвестный солдат";

Юрий тронул безупречным исполнением композиции "Киев мой".

Согласно результатам зрительского голосования, победу в 13 сезоне вокального шоу одержал Михаил Панчишин.

Обратите внимание! Все средства, собранные в прямом эфире в рамках SMS-голосования, будут направлены на закупку лазера от ожоговых рубцов для Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". В этом центре находятся на лечении дети, пострадавшие из-за полномасштабной войны России против Украины и получившие серьезные ожоги.

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