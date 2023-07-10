Она в сложном состоянии, – продюсер Ясинский прокомментировал интервью Насти Каменских

Продюсер Оли Поляковой прокомментировал интервью певицы Насти Каменской. Артистка заявила, что не против за границей петь свои русскоязычные песни. Михаил Ясинский высказался о такой позиции Каменских и подчеркнул, что ее можно понять.

Недавно Настя дала интервью Маше Ефросининой. Однако не все украинцы поверили в искренность звезды, а на некоторые ее заявления создали десятки мемов.

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Продюсер Оли Поляковой, музыкальный эксперт Михаил Ясинский прокомментировал позицию Насти Каменских.

Что сказала Каменских? Настя заявила, что в Украине она будет петь на украинском, а за границей может себе позволить петь те же песни, но на русском.

Ясинский же заверил, что певица ответила честно, ей кажется, что она действительно сможет петь по-русски за границей.

Настя говорит немного несерьезные вещи. Скажем так, надо было подумать, прежде чем это говорить. Подумать с точки зрения того, как это будет воспринимать аудитория, люди пристрастные. А вообще нормально это или нет. Там да, здесь кое-как. Давай в Испании будем по испански петь. Надо просто прожить этот момент и прийти к тому, что это мнение было ошибочным.

– сказал продюсер.

По его словам, Каменских не следует осуждать, ведь мы все живем в сложное время.

"Надо дать артистам возможность быть искренними. Надо понять и простить. Я смотрел ее интервью, она "разорвана", у ней все клокочет — и плачет, и смеется. Она в сложном состоянии", – отметил Ясинский.

Добавим, что продюсер прокомментировал и заявление певца Сергея Бабкина, который сказал, что не хочет переводить свои русскоязычные песни Ясинский объяснил, что образ артистка в сознании украинцев сложился после его трека "Де би я" на украинском.

Поэтому, по его мнению, у Бабкина нет необходимости переводить свои старые треки, потому что они не сделали его популярным в Украине.

Смотрите интервью с Михаилом Ясинским: видео

Напомним, что разговор певицы с Ефросининой стал темой обсуждения, критики и шуток со стороны украинцев. Зрители не поверили в ее искренность и посмеялись Настю за то, что в беседе певица жаловалась на жизнь.

Интересно, что в интервью Каменских рассказала, что она пила много алкоголя. "Алкоголь что дает? Он дает тебе куда-то улететь. Его было много", – призналась певица.