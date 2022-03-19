"Мы вместе": Слава Каминская проехала более 1700 километров, чтобы воссоединиться с детьми

Украинская певица Слава Каминская приехала к детям за границу. Звезда проехала на автомобиле около 1700 километров.

Бывшая солистка "НеАнгелов" и певица Слава Каминская поделилась новой публикацией. Она рассказала, что приехала к своим детям, которые находились в Нидерландах.

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Слава Каминская приехала к детям

На прошлой неделе Эдгар Каминский сообщил, что его дети находятся в Нидерландах. Теперь к ним приехала и Слава Каминская.

Мы вместе. Я проехала более 1700 километров, чтобы наконец-то быть рядом со своими детьми. "Мама" – первое слово в жизни ребенка, а ребенок – это первая ответственность и сила женщины! Я ни разу не уезжала сама за пределы Киева. Потому что до этой войны мои страхи были бессмысленны и надуманы,

– поделилась певица.

"Мои ценности были фейковыми. Я никогда не думала, что начну плакать, когда приму ванну. Я никогда не думала, что я паркуюсь, как олень, а вожу еще хуже. Я вообще никогда не думала! И еще я никогда не прощу тех, кто лишил наших матерей детей и наших детей – родителей. Я откровенно ненавижу тех, кто придумал, что люди – разменная монета. Горите в аду", – добавила звезда.



Слава Каминская с сыном / Фото из инстаграма Славы Каминской

Звезды, выехавшие за границу из-за войны