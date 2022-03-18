Джамала поговорила с журналистами в Стамбуле, куда приехала вместе с двумя малыми сыновьями. В разговоре с Reuters Джамала упомянула о том, как узнала о начале войны и о том, как покидала Украину.

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24 февраля мой муж разбудил меня и сказал, что началась война и что Россия напала на нас. В тот момент я была в шоке. Это было похоже на ужасы,

– сказала певица.



Джамала дала интервью Reuters / Фото с инстаграма

Победительница Евровидения-2016 поделилась, что вместе с детьми долго пряталась в киевском бомбоубежище, прежде чем решилась бежать в Турцию. Муж певицы остался в Украине.

Также Джамала рассказала Reuters, что преодолела дорогу к границе не без "сюрпризов". "Мы были в машине и услышали этот шум. Мы увидели (ракету) перед собой", – сказала она. Женщина колебалась ехать дальше или возвращать назад, но, несмотря на растерянность, решила не останавливаться.

Фото и видео с интервью можно посмотреть здесь .

Добавим, что Джамала имеет устойчивую патриотическую позицию и всячески помогает Украине, даже находясь за границей. Недавно звезда собрала 67 миллионов евро для нужд ВСУ.