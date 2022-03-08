Семья TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) в Черновцах, но когда в Украине началась война, она решила ехать куда подальше. С сыном Даниэлем звезда улетела на остров Бали, где любила отдыхать в мирное время.

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TAYANNA на Бали в Индонезии

Певица увлекается медитацией и духовными практиками, поэтому на Бали с 30 женщинами совершили восхождение на вулкан Батур. На высоте 1 700 метров они помолились за мир на родной земле.

Сегодня проводили медитацию за мир в нашей стране на действующем вулкане Батур. Женская сила в любви и вере. Я уверена в том, что только любовь, сила духа и вера в победу поможет нашему народу жить в свободной и мирной стране,

– сказала TAYANNA.

TAYANNA медитирует на Бали

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Напомним, последний раз TAYANNA отдыхала на экзотическом острове весной 2021 года. Чуть позже артистка призналась, что на Бали ей понравилось почти все, поэтому она была бы не прочь переехать туда из Украины после 50-ти.