С хейтерскими комментариями и заголовками: MELOVIN впервые за год представил новую песню

MELOVIN порадовал поклонников релизом нового трека. Песня вышла на английском впервые за последний год. Для певца это означает возвращение к юношеским мечтам.

Премьера песни и клипа прошла 2 августа. Что интересно, трек стал лидсинглом альбома MROOM 13, премьера которого запланирована на декабрь.

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MELOVIN выпустил англоязычный трек

На обложке трека можно увидеть лицо певца, полностью покрытое хейтерскими комментариями, которые MELOVIN получал от недоброжелателей. Следовательно, новая композиция перекликается с тем, что 26-летний музыкант переживал несколько последних месяцев. Она пропитана мотивационным зарядом для нуждающихся. И поощряет смельчаков оставаться собой даже в самые страшные моменты.

Мне не нужно, чтобы меня все любили. Вам не нужно, чтобы вас все любили. Ищите своих. Когда нужно – покажите зубы, когда нужно – переведите унижения в шутки! Только не останавливайтесь,

– обратился певец к своим слушателям.

Известно, что в клипе есть намеки на реальные события. В частности, в конце видео молодые люди в спортивных штанах получают деньги. О чем этот эпизод — певец не уточняет, мол, и так было много скандальных новостей за последний год.

MELOVIN – Don't Need Your Love: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Фанам понравилась новая песня артиста. В комментариях они выразили свое восхищение и написали много слов благодарности певцу за его творчество:

"Работа, которая пробирает до самых костей. Спасибо тебе, гений современности! Не перестану повторять, что жду стадионных туров где-то между вселенной и всем миром. Хочу слушать этот трек именно на стадионах. Самых высоких полетов";

"Мощный клип, мощный замысел, мощная песня";

"Если меня спросят, какая украинская песня достигает мирового уровня, я покажу этот клип";

"Песня на повторе. Пела всю ночь";

"Это очень круто и невероятно";

"Песня отличная, супер современная";

"С премьерой новой офигенной песни!️‍ А припев вообще просто шикарный";

"Очень хорошая работа, поздравляю с премьерой";

"Песня и клип заслуживают быть на первых ступеньках в чартах".

Напомним, в июне в сети разгорелся скандал из-за стендап-шоу "Биография", куда пригласили певца MELOVIN Артист прямо посреди выпуска встал и ушел со сцены из-за гомофонных шуток. Сначала певец "включил сарказм" и хотел так просидеть до конца вечера. Однако не стерпел стереотипные высказывания "от современных и прогрессивных молодых людей", поэтому бросил микрофон и ушел. По мнению артиста, комики унижали не только его, но и всех представителей ЛГБТК+ сообщества.

Впоследствии организаторы шоу дали публичный комментарий и попросили прощения у певца. Однако, по мнению артиста, ребята это сделать не искренне, а просто потому, что этого хотела часть общества. К тому же они потом лайкалы откровенно гомофонные комментарии. Следовательно, такое извинение MELOVIN считает попыткой усидеть на двух стульях.