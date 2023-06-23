MELOVIN покинул павильон посреди съемки. Впоследствии комики – Славик Мартынюк, Тарас Яремий, Дмитрий Носов и Макс Свой попросили прощения, однако артист не верит в их искренность. Об этом MELOVIN рассказал в интервью 24 Каналу.

К теме Моя страна о свободе, – MELOVIN со скандалом ушел со стендап-шоу из-за шуток о ЛГБТ

MELOVIN о скандале со стендап-комиками

Певец отметил, что присутствовать на шоу, где вслух звучат гомофобные шутки – значит, давать молчаливое согласие: "Я не смогу и не хочу толерировать публичное унижение представителей ЛГБТК+ сообщества. Образованный и современный человек должен понимать, как корректно общаться, есть понятие "новой этики", это надо усвоить, особенно, если ты публичная личность. Украина сейчас разная, общество разнообразное. Поэтому нам важно быть чувствительными к таким вещам, быть на стороне справедливости и не обижать друг друга – с умыслом или нет. Это нормальные цивилизованные правила".

После публичной огласки комики извинились, однако такое извинение MELOVIN считает попыткой усидеть на двух стульях. По мнению артиста, ребята сделали это не искренне, а потому что этого хотела часть общества. А потом лайкали откровенно гомофобные комментарии ниже.

У меня действительно нет табуированных тем. Шутки на тему каминг-аута или бисексуальности – ну, камон, дело не в том, что я этого не принимаю. Я вам сам по этому поводу кучу мемов или шуток насыплю! Просто шутка кардинально отличается от буллинга,

– подчеркнул артист.

Полное интервью с MELOVIN читайте в рамках проекта "Интервью24".



MELOVIN / Фото пресс-службы музыканта

Скандал MELOVIN с комиками: главное