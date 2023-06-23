MELOVIN покинул павильон посреди съемки. Впоследствии комики – Славик Мартынюк, Тарас Яремий, Дмитрий Носов и Макс Свой попросили прощения, однако артист не верит в их искренность. Об этом MELOVIN рассказал в интервью 24 Каналу.
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MELOVIN о скандале со стендап-комиками
Певец отметил, что присутствовать на шоу, где вслух звучат гомофобные шутки – значит, давать молчаливое согласие: "Я не смогу и не хочу толерировать публичное унижение представителей ЛГБТК+ сообщества. Образованный и современный человек должен понимать, как корректно общаться, есть понятие "новой этики", это надо усвоить, особенно, если ты публичная личность. Украина сейчас разная, общество разнообразное. Поэтому нам важно быть чувствительными к таким вещам, быть на стороне справедливости и не обижать друг друга – с умыслом или нет. Это нормальные цивилизованные правила".
После публичной огласки комики извинились, однако такое извинение MELOVIN считает попыткой усидеть на двух стульях. По мнению артиста, ребята сделали это не искренне, а потому что этого хотела часть общества. А потом лайкали откровенно гомофобные комментарии ниже.
У меня действительно нет табуированных тем. Шутки на тему каминг-аута или бисексуальности – ну, камон, дело не в том, что я этого не принимаю. Я вам сам по этому поводу кучу мемов или шуток насыплю! Просто шутка кардинально отличается от буллинга,
– подчеркнул артист.
MELOVIN / Фото пресс-службы музыканта
Скандал MELOVIN с комиками: главное
- 19 июня в Киеве проходили съемки импровизационно-просветительского шоу "Биография". Одним из гостей в тот вечер был певец MELOVIN. По словам исполнителя, вечер начался прекрасно, но со стороны комиков был буллинг.
- Из-за гомофобных шуток MELOVIN не выдержал и покинул съемочную площадку.
- Впоследствии в своем инстаграме он опубликовал видео, где объяснил, что у него нет табуированных тем для шуток, но юмор перерос в буллинг представителей ЛГБТ-сообщества, который он не собирается терпеть.
- Артист подчеркнул, что произошло это во время, когда весь прогрессивный мир отмечает месяц прайда, или месяц гордости.
- После огласки комики извинились перед всеми, кого это задело. "Мы понимаем, что подобные шутки негативно влияют на ЛГБТ-сообщество". Однако MELOVIN не верит в их искренность.