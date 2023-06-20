В инстаграмме с 230-тысячной аудиторией MELOVIN признался, что любит стендап и черный юмор, и с радостью согласился на съемки "Биографии". Если за кулисами была приятная атмосфера, то как только комики вышли на сцену, "шутки почти сразу превратились в банальный буллинг без чувства юмора".

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Певец "включил сарказм" и хотел просидеть так до конца вечера. Однако не стерпел гомофобные стереотипы "от современных и прогрессивных молодых людей", поэтому бросил микрофон и ушел со словами: "Больные люди". По мнению артиста, комики унижали не только его, но и всех представителей ЛГБТК+ сообщества.

MELOVIN ушел со стендап шоу из-за шуток о ЛГБТ

Если би речь шла только обо мне – это одно. Но при мне оскорбляли всех представителей общества, таких же полноправных украинцев. Людей, которые мне не безразличны. И интересы которых я достаточно давно защищаю. Присутствовать на шоу, где при мне оскорбляют целый слой, где пропагандируют нетерпимость к инаковости?

– высказался MELOVIN.

Он подчеркнул, что произошло это в то время, когда весь прогрессивный мир отмечает месяц пройда или месяц гордости.

"То есть мировые бренды объявляют поддержку ЛГБТК+ сообществу, узнаваемые логотипы становятся радужными. А четверо ребят из Украины, моих ровесников, пробуют унизить тех, кто только борется за право на честность. Поразительный контраст, вам не кажется?" – подчеркнул певец в видео.

Моя страна о свободе. Слава Украине,

– завершил MELOVIN.

Музыкант также показал нарезку шуток со съемок "Биографии". Вот некоторые из них:

"Давай сразу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов. Поговорим о твоей ориентации. Ты обычно когда в лесу теряешься, по компасу ориентируешься или по мху?";

"Ты хотел всем открыть то, что ты нетрадиционной ориентации?";

"Смотри, такой вопрос. Ты на Atlas сделал каминг-аут. А правда, что мяч тогда не вышел на самом деле за...?"

MELOVIN поддержали в комментариях, потому что "шоу дерьмо", а высказывания комиков – "не юмор, а тупые издевательства, тупые обиды того, что важно". Некоторые даже говорят, что "шутки на уровне 6 класса".