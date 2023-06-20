Инцидент произошел на съемках шоу "Биография". Сначала MELOVIN терпел шутки о ЛГБТ, но потом не выдержал – бросил микрофон и пошел со словами: "Больные люди".

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Официальный комментарий организаторов шоу

Прежде всего организаторы поблагодарили певца за то, что он согласился прийти на шоу. Впоследствии они попытаться оправдаться за инцидент.

Не все шутки на шоу «заходят», ведь часть шоу – это всегда импровизация. Перед съемкой мы спросили у Меловина, есть ли какие-нибудь темы табу, на что получили ответ "нет". Уже на сцене Меловин увидел папку с шутками и мог прочесть какую-то их часть. Каких-либо претензий или оговорок мы не услышали,

– заявили организаторы.

Они извинились перед всеми, кого это задело. "Мы понимаем, что подобные шутки негативно влияют на ЛГБТ-сообщество", – добавили там.

Организаторы также обратились к MELOVIN.

"Мэл, если тебя это задело во время съемок, ты мог, используя нашу платформу объяснить нам, зрителям и другим стендап-комикам, почему такие шутки неприемлемы. Мы не являемся частью ЛГБТ-сообщества, мы можем не отстреливать, какие высказывания могут быть "вне красной линии", – сказали представители шоу.

Организаторы добавили, что если певец готов, то можно сделать стрим, где будет публичное обсуждение стендапов и шуток на подобные темы.

К слову, раньше музыкант показал нарезку шуток со съемок "Биографии" по ЛГБТ. Вот некоторые из них:

"Давай сразу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов. Поговорим о твоей ориентации. Ты обычно когда в лесу теряешься, по компасу ориентируешься или по мху?";

"Ты хотел всем открыть то, что ты нетрадиционной ориентации?";

"Смотри, такой вопрос. Ты на Atlas сделал каминг-аут. А правда, что мяч тогда не вышел на самом деле за...?"

Артист подчеркнул, что произошло это во время, когда весь прогрессивный мир отмечает месяц пройду или месяц гордости.