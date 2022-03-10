В очередном сообщении в инстаграмме Елена Зеленская рассказала, что мама Павла – из Закарпатья, отец – кореец из Крыма. Но, несмотря на разные корни, он защищал свою страну до последнего.

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Когда произошло вторжение, Паша, как каждый украинец, захотел быть полезным своей стране. Он вывозил людей из охваченного войной Ирпеня и погиб,

– поделилась жена Зеленского,

Также она рассказала о трагической судьбе других украинцев, спасавших жизнь людей, отдав свою:

волонтера Настю Яланскую;

волонтера Анатолия Бережного;

зоозащитницу Александру Полищук;

и двух волонтеров-зоозащитников, имена которых неизвестны.

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"Эти люди погибли, спасая и помогая. Я хочу, чтобы вы о них знали. Я хочу поклониться всем волонтерам – погибшим и живым. Сейчас они наравне с армией держат на своих плечах страну. Находят амуницию для военных. Под огнем доставляют гуманитарные грузы и вывозят из-под обстрелов людей. Принимают беженцев. Их оружие – большое сердце, и по нему ежеминутно целит враг. Да он его не остановит. Ведь сейчас все украинцы – в чем-то волонтеры. Бесплатно кормят и селят. Стают к работе вместо тех, кто выехал или погиб. Делятся последней пластинкой лекарства. Посещают одиноких немощных соседей. Разбирают в семье заброшенных и потерянных животных", – добавила первая леди.

Елена Зеленская увлечена сплоченностью и отвагой украинцев, только просит одно – оставаться в живых.

Редакция Showbiz 24 приносит искренние соболезнования семьям всех погибших и раненых, ставших жертвами русской войны.

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