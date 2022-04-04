Уже больше месяца российские оккупанты убивают украинцев. Они пытаются уничтожить наш народ, однако погибают сами, потому что украинцы никогда не сдадутся и не станут на колени перед врагом. Даже во время войны культура Украины продолжает развиваться.

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Монатик выпустил песню "Молчание – синоним лжи"

Исполнитель спел новый трек на благотворительном концерте "Добрый вечер, мы из Украины". Монатик написал его специально для россиян, которые до сих пор молчат о войне в Украине. Чтобы достучаться, артист выпустил песню на русском языке.

Боты в инстаграмме массово блокируют наши сообщения о войне и ее страшных последствиях. Эту песню отмечают как "сцены насилия и неприемлемый для восприятия контент". Они всеми силами хотят, чтобы мы умолкли, но продолжаем кричать. А это… Молчунам. Все будет Украина!

– написал Монатик под видео.

Монатик – "Молчание – синоним лжи": смотрите видео онлайн

Текст песни "Молчание – синоним лжи":

Украли наши жизни,

Накрыли города

Погрязла во лжи

Твоя свобода



Их рупоры кричат,

Пока мои облака в дыму.

Их идолы молчат –

Нельзя мешать ему.



Пока он в нашей крови тонет

​Быть может в ней захлебнётся вскоре…

От этого не убежать

Да как нам это выдержать?



Оооо, дайте силы

Просим и просили

В огне наши небеса

Свободные



Что там за люди?

Кто их осудит?

За закрытые глаза,



Когда вокруг горят дома.

И ты молчишь, а я кричу

Это тоже дело твоих чувств. Да, ну



И если всем не нужна война,

То почему она

пришла в мою страну?

Странно…



И вместе с ней



Нездоровые врачи

Пришли здорового лечить

И как теперь нам с этим жить?

Нет! Как нам выжить?



Раз и я чувствую твой страх

Два, едва слышу ты кричишь

Но уже никто не слышит

Быть может нас услышат



Оооо, дайте силы

Просим и просили

В огне наши небеса

Свободные



Что там за люди?

Кто их осудит?

За закрытые глаза,



Когда вокруг горят дома

И ты молчишь, а я – кричу

это тоже дело твоих чувств!

да ну!

И если всем не нужна война,

То почему она

пришла в мою страну?

Я так не хочу, но



Если во мне умрет любовь,

Если во мне умрут мечты,

Если дети не найдут свой дом…



Когда молчание синоним лжи

И ты же видишь все…

Скажи

Как ты молча будешь жить потом?



Во мне – не убить любовь

Во мне – не убить мечты

Вам не увидеть наших слез потом



Вам не убить мою любовь,

Вам не убить мои мечты

И наши дети обретут свой дом!



И не надо нас спасать.

Что за вздор?

Включи голову –

Выключи телевизор.