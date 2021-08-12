MELOVIN признался, как родители отреагировали на его каминг-аут
Источник:DOROTYE
Украинский певец MELOVIN не так давно признался в своей бисексуальности. Он рассказал, что родители нормально отнеслись к каминг-ауту сына. Более того, они даже волновались за сына.
Известный украинский артист MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) около месяца назад совершил публичный каминг-аут на сцене фестиваля. Тогда он ошеломил аудиторию признанием относительно половой ориентации.
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MELOVIN о реакции родителей
Певец рассказал, что его родители нормально отреагировали на каминг-аут. К тому же они волновались за сына, чтобы он не попал в проблемы.
Абсолютно нормально. Они больше переживали за меня, какая будет реакция. Возможно, даже переживали за себя, когда будут близкие и друзья спрашивать. Я говорю: "Слушайте, спросят вас, что ваш сын такое сделал, ответите: "Спросите у него, может он вам ответит". Не отвечу,
– признался звезда.
MELOVIN поделился, что его признание в бисексуальности помогло ему чувствовать себя лучше психологически. Он начал спокойно воспринимать негатив в свою сторону.
"Я просто стал счастливым, я больше ничего в этом плане не боюсь. Я не боюсь, что меня могут "слить", что могут слить мою переписку с кем-то – с парнем или девушкой", – добавил артист.
Также MELOVIN рассказал, что именно труд с психотерапевтом помог ему осуществить каминг-аут. Он понял, что практически ничего не боится: "Самая моя физическая фобия – это пауки, но если мне поставят задачу – ты должен быть в кадре с пауком, я его возьму. Я даже на лицо его посажу. Я ничего не боюсь. Мне кажется, это состояние и привело к каминг-ауту. Потому что жить с этим было очень трудно. Ты как будто сам боишься себе признаться".
Что известно о каминг-ауте MELOVIN
- 5 июля MELOVIN выступил на Atlas Weekend. В конце шоу он поцеловал девушку, а затем парня. После этого певец окутал себя флагом ЛГБТ, объявив себя бисексуалом.
- Телеканал М1 вырезал из эфира каминг-аут, из-за чего певец возмутился. Представители канала пояснили, что в эфире Atlas Weekend не было этого отрывка выступления, потому что во время утверждения сценического плана MELOVIN не предупредил, что собирается сделать.
- Украинский шоу-бизнес бурно отреагировал на поступок артиста. Ведущая М1 Оля Цибульская подчеркнула, что если бы MELOVIN рассказал о каминг-ауте режиссеру М1, все показали бы наилучшим образом. При этом Злата Огневич первой из звезд поддержала певца, а Потап потроллил его и поцеловал Позитива на сцене.
- Впоследствии MELOVIN признался, что после каминг-аута начал получать угрозы и сообщения с критикой. Он также опроверг, что объявление своей ориентации было хайпом.
- Артист рассказывал, как впервые влюбился в парня. С ним он познакомился в сети, где часто переписывался. MELOVIN признался, что это было в 13 лет.