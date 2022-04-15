Супруги не прилетели на поминальную службу за принцем Филиппом, однако решили встретиться с королевой во время официального визита в Нидерланды. Перед тем, как отправиться на открытие Invictus Games, пара встретилась с Елизаветой II и принцем Чарльзом в Виндзорском замке.

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Меган Маркл и принц Гарри встретились с королевой

Встреча была секретной. По информации СМИ, супругов заметили по дороге в Виндзорский замок 14 апреля, в Большой четверг. Пара направлялась в официальную резиденцию королевы, где сейчас также находится отец Гарри – принц Чарльз вместе с женой Камиллой.

Дети Мэган и Гарри – Арчи и Элизабет остались в США. Ее Величество еще ни разу не встречалось с внучкой.

Королевский дворец пока не давал комментариев по поводу этой встречи. Неизвестно, прилетели ли супруги частным самолетом или коммерческим рейсом. Вероятно, Гарри и Меган пробыли в Великобритании всего несколько часов и сейчас уже в Нидерландах.

Напомним , Меган Маркл в последний раз видела королеву на службе в честь Дня Содружества 8 марта 2020 года. Гарри прилетал в Великобританию в июле прошлого года. Тогда он участвовал в открытии памятника принцессе Диане .