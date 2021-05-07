На сайті свого фонду Archewell Меган Маркл і принц Гаррі опублікували милий кадр, який зробили в день народження сина Арчі. Зйомка відбулася на задньому дворі розкішного маєтку в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

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Іменинник позував у повсякденному образі – джинсах, теплому світшоті та кросівках. Щоправда, сфотографували Арчі зі спини. У руках 2-річний малюк тримав величезний оберемок повітряних кульок, які от-от здіймуться в небо. Схоже, це презент від батьків.

Ми були глибоко зворушені впродовж останніх двох років, відчуваючи тепло і підтримку своєї родини на честь народження Арчі,

– йдеться в повідомленні Меган і Гаррі.

2-річний принц Арчі / Фото Archewell Foundation

Цей рідкісний кадр Меган Маркл і принц Гаррі оприлюднили неспроста. Подружжя наголосило, що цьогоріч кожен охочий може резонансно привітати Арчі з днем народження – пожертвувати кошти на вакцинацію на честь його 2-річчя.

Батьки іменинника закликали громадськість до доброї справи. Вони переконані, що "ми не зможемо по-справжньому одужати, поки всі не матимуть рівного доступу до вакцини".

"Багато з вас жертвують на благодійність від його імені та відзначають цю подію, роблячи послугу через доброту своїх сердець. Ви збираєте кошти для тих, хто цього найбільше потребує, і продовжуєте робити це органічно і безкорисливо. Ми залишаємось неймовірно вдячними", – написала Меган і Гаррі.

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Додамо, публіка вже бачила, як помітно виріс принц Арчі. Кількома тижнями раніше вагітну Меган Маркл помітили в Лос-Анджелесі. Вона потрапила в об'єктив папараці з нащадком на руках.