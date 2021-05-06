Принц Гарри и Меган Маркл обнародовали сообщение на инстаграм-странице своего благотворительного фонда Archwell. Они разместили в сети трогательную открытку.

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Принц Гарри и Меган Маркл поздравили сына с 2-летием

Миловидная открытка была коллажем из нескольких фотографий маленького Арчи. Там были фотографии с крестин первенца, королевского тура супругов с сыном в ЮАР, кадры с рождественских открыток и много других снимков, которыми пара ранее делилась с публикой.

В подписи к публикации родители трогательно поздравили сына с днем ​​рождения. "Это магия: у меня есть два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива", – поделилась Меган Маркл.

Отметим, что открытку сопровождает аудиозапись. Это часть из интервью принца Гарри и Меган Опре Уинфри, где герцог Сассекском высказался об отцовстве.

Я думаю, что лучший момент для меня – это когда я сажаю его в маленькое детское кресло сзади моего велосипеда и беру с собой на велосипедные прогулки,

– сказал тогда принц Гарри.

В конце публикации супруги рассекретили смешное прозвище, которым называют маленького Арчи: "Бубба, Старший Брат, с днем ​​рождения".

Отметим, Арчи с днем рождения уже поздравили на официальных страницах Букингемского, Кенсингтонского дворца и Клэренс-хауза. Они опубликовали милые семейные кадры.