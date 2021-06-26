Меган Маркл отказалась от титула герцогини в свидетельстве о рождении дочери
Источник:TMZ
В прессе опубликовали информацию о свидетельстве о рождении Лилибет Дианы, дочери Меган Маркл и принца Гарри. Меган там не отметила титула герцогини, однако принц Гарри все-таки указан как Его Королевское Высочество.
4 июня принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями. Менее чем через месяц западная пресса опубликовала информацию, содержащуюся в свидетельстве о рождении Лилибет Дианы.
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Меган Маркл отказалась от титула
Так, в свидетельстве о рождении Меган Маркл решила не указывать королевский титул герцогини Сассекской. В графе "мать" написано: Rachel Meghan Markle (Рэйчел Меган Маркл).
Однако принц Гарри все-таки указал свой полный титул. В графе "отец" указано: The Duke of Sussex His Royal Highness (Его Королевское Высочество герцог Сассекский).
Указывали ли титул родители в свидетельстве о рождении первенца
- В апреле прошлого года в сети появилось свидетельство о рождении сына Меган и Гарри Арчи. Там впервые оказалось, что настоящее имя Меган – Рейчел. Также там был указан титул – Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская, принцесса Великобритании.
- Впоследствии стало известно, что Меган Маркл тайно убрала свое имя из свидетельства о рождении. В свидетельстве был указан лишь ее титул. Это вызвало резонанс в сети.
- Сама герцогиня впоследствии объяснила, что убрать имя ее заставил королевский дворец. Она такого решения якобы не принимала. Но представители дворца опровергли эту информацию: "Сертификат был изменен прежним офисом герцога и герцогини Сассекских. Он был изменен, чтобы обеспечить соответствие имени и титула герцогини другим частным документам".