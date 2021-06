Меган Маркл отказалась от титула герцогини в свидетельстве о рождении дочери

В прессе опубликовали информацию о свидетельстве о рождении Лилибет Дианы, дочери Меган Маркл и принца Гарри. Меган там не отметила титула герцогини, однако принц Гарри все-таки указан как Его Королевское Высочество.

4 июня принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями. Менее чем через месяц западная пресса опубликовала информацию, содержащуюся в свидетельстве о рождении Лилибет Дианы.

Меган Маркл отказалась от титула

Так, в свидетельстве о рождении Меган Маркл решила не указывать королевский титул герцогини Сассекской. В графе "мать" написано: Rachel Meghan Markle (Рэйчел Меган Маркл).

Однако принц Гарри все-таки указал свой полный титул. В графе "отец" указано: The Duke of Sussex His Royal Highness (Его Королевское Высочество герцог Сассекский).

Указывали ли титул родители в свидетельстве о рождении первенца