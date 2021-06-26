Меган Маркл відмовилась від титулу герцогині у свідоцтві про народження доньки
Джерело:TMZ
У пресі опублікували інформацію про свідоцтво про народження Лілібет Діани, доньки Меган Маркл та принца Гаррі. Меган там не зазначила титулу герцогині, однак принц Гаррі таки вказаний як Його Королівська Високість.
4 червня принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками. Менш як за місяць західна преса опублікувала інформацію, що міститься у свідоцтві про народження Лілібет Діани.
До слова Меган Маркл дала перше інтерв'ю після скандальної розмови з Опрою Вінфрі
Меган Маркл відмовилась від титулу
Так, у свідоцтві про народження Меган Маркл вирішила не вказувати королівський титул герцогині Сассекської. Адже в графі "мати" написано: Rachel Meghan Markle (Рейчел Меган Маркл).
Натомість принц Гаррі все-таки вказав свій повний титул. У графі "батько" зазначено: The Duke of Sussex His Royal Highness (Його Королівська Високість герцог Сассекський).
Чи вказували титул батьки у свідоцтві про народження первістка
- У квітні минулого року у мережі з'явилося свідоцтво про народження сина Меган та Гаррі Арчі. Там вперше виявилося, що справжнє ім'я Меган – Рейчел. Також там був вказаний титул – Її Королівська Високість герцогиня Сассекська, принцеса Великої Британії.
- Згодом стало відомо, що Меган Маркл таємно прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження. У свідоцтві був зазначений лише її титул. Це викликало резонанс в мережі.
- Сама герцогиня згодом пояснила, що прибрати ім'я її змусив королівський палац. Вона такого рішення нібито не приймала. Та представники палацу спростували цю інформацію: "Сертифікат був змінений колишнім офісом герцога і герцогині Сассекських. Він був змінений, щоб забезпечити відповідність імені та титулу герцогині іншим приватним документам".