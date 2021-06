Меган Маркл відмовилась від титулу герцогині у свідоцтві про народження доньки

У пресі опублікували інформацію про свідоцтво про народження Лілібет Діани, доньки Меган Маркл та принца Гаррі. Меган там не зазначила титулу герцогині, однак принц Гаррі таки вказаний як Його Королівська Високість.

4 червня принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками. Менш як за місяць західна преса опублікувала інформацію, що міститься у свідоцтві про народження Лілібет Діани.

Меган Маркл відмовилась від титулу

Так, у свідоцтві про народження Меган Маркл вирішила не вказувати королівський титул герцогині Сассекської. Адже в графі "мати" написано: Rachel Meghan Markle (Рейчел Меган Маркл).

Натомість принц Гаррі все-таки вказав свій повний титул. У графі "батько" зазначено: The Duke of Sussex His Royal Highness (Його Королівська Високість герцог Сассекський).

Чи вказували титул батьки у свідоцтві про народження первістка