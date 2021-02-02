Королевский дворец прокомментировал исчезновение имени Меган Маркл из свидетельства о рождении ее сына Арчи. Он заявил, что герцогам Сассекским не указывали менять документ.

Источник: The Daily Mail

Назревает новый скандал между Меган Маркл, принцем Гарри и королевской семьей.

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Комментарий королевского дворца

После заявления представителей принца Гарри и Меган Маркл о том, что изменения в свидетельстве о рождении Арчи были сделаны только из-за указаний дворца, в Букингеме опровергли это.

Букингемский дворец выступил с заявлением, что в свидетельстве о рождении остался только титул Меган Маркл потому, что так хотелось сделать супругам. Дворец отказался давать какие-либо другие комментарии, но отметили, что королева Елизавета или другие члены монаршей семьи не имеют отношения к изменениям.

Сертификат был изменен бывшим офисом герцога и герцогини Сассекских. Он был изменен, чтобы обеспечить соответствие имени и титула герцогини другим частным документам,

– подтвердил источник.



Свидетельство о рождении Арчи / The Sun

Другой источник сообщил The Telegraph о том, что имя Меган Маркл просто было потеряно при переводе. А заявление пары вызвало "больше вопросов, чем ответов".

Что этому предшествовало

В свидетельстве о рождении Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, месяц после создания документа было вписано полное имя матери – Рэйчел Меган. Но потом внесли изменения, и в графе "мать" осталась надпись "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

Сначала подозревали, что это связано с неуважением к Кейт Миддлтон, которая в 3 свидетельства о рождении своих детей вписывала свое имя. Другие утверждали, что так Меган Маркл проявила уважение к принцессе Диане, которая везде пользовалась только титулом – Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская.

Впоследствии представители Меган и Гарри выступили с заявлением о том, что изменения были сделаны из-за указания дворца. Они отрицали догадки, почему Меган Маркл забрала свое имя из свидетельства. "Изменения в публичных документах 2019 года были продиктованы дворцом, что подтверждается документами высших должностных лиц дворца. Этого не требовали ни герцогиня Сассекская, ни герцог Сассекский".