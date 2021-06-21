Недавно Меган Маркл дала интервью на радио. Там она рассказала о своей книге "Лавка". Герцогиня рассказала, что вдохновилась своим стихотворением, написанном принцу Гарри 2019 году. Это стихотворение она создала после того, как стала мамой впервые.

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Меган Маркл дала интервью

Книга Меган Маркл "Лавка" не получила большой популярности. Но актриса заметила, что ее сыну Арчи рассказ очень понравился.

Арчи любит книгу. Он очень жаден до книг. Всегда, когда мы читаем ему книгу, он говорит: "Еще, еще". Теперь мы можем ему сказать, что мама написала это для него,

– рассказала Меган.

Маркл также рассекретила, что подарила мужу принцу Гарри на День отца, который в этом году праздновали 20 июня. Она решила, что подарок должен быть сентиментальным местом, где принц мог бы проводить время с Арчи. Поэтому Меган подарила любимому скамейку.

"В этом рассказе я наблюдаю за этой любовью между моим мужем и нашим сыном и представляю, какой она будет, когда у них будет больше общих моментов, когда наш сын станет старше. От царапины на колене до разбитого сердца – они всегда будут отдыхать на этой скамейке, делиться этими моментами и чувствовать свою связь", – поделилась герцогиня Сассекская.

Меган Маркл добавила, что в ее книге "Лавка" есть много деталей: "Если покопаться, то в ней можно найти много личных моментов, которые мы там спрятали, – от моих любимых цветов до любимых цветов мамы моего мужа".

Что известно о книге Меган Маркл