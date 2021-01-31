В апреле прошлого года в сети опубликовали свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл, в котором засветилось настоящее имя матери мальчика – Рейчел Меган. После появления на свет первенца супруги сменили официальный документ.

Источник: The Sun

Когда Арчи исполнился всего месяц, Меган Маркл тайно убрала свое имя из свидетельства о рождении сына. В графе "мать" осталась надпись "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

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Отметим, что первенец Меган Маркл и принца Гарри родился 6 мая 2019 года. Его появление на свет зарегистрировали лишь 17 мая. Уже 5 июня того же года имя матери убрали из свидетельства о рождении Арчи. Предполагают, что это произошло на фоне слухов о недоразумении герцога Сассекского со старшим братом принцем Уильямом.



Свидетельство о рождении сына Меган Маркл / Скриншот The Sun

"Для королевской семьи изменения в свидетельстве о рождении являются беспрецедентными, но удаление имен – это выдающийся поступок. Возможно, это еще одно подтверждение того, что они отчаянно хотели сделать нечто, что отличается от действий герцогов Кембриджских", – высказалась королевский эксперт Ингрид Сьюард. Другие же утверждают, что это первое проявление ухода супругов от британской монаршей семьи, который они воплотили в жизнь в январе 2020 года.

Эксперты считают решение Меган Маркл небезосновательным. Одни утверждают, что таким образом она демонстративно поддержала покойную свекровь принцессу Диану, другие убеждены, что это жест неуважения к Кейт Миддлтон.

"Этот беспрецедентный шаг можно рассматривать как проявление пренебрежения к герцогам Кембриджским, поскольку Кейт Миддлтон вписала свое полное имя во все три свидетельства о рождении своих детей. Это также можно воспринимать как уважение Меган к покойной принцессе Диане, которая всегда использовала только титул – Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская", – говорится в источнике.

Напомним, впервые свидетельство о рождении Арчи появилось в сети в апреле 2020 года. В документе было указано, что отцом Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора является "Его Королевское Высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский", а матерью – "Рейчел Меган, принцесса Великобритании". Так, сеть шокировало настоящее имя Меган Маркл.