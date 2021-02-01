На днях стало известно, что через месяц после появления на свет сына Арчи Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о его рождении. После огласки в прессе королевская чета объяснила беспрецендентное решение.

Источник: Hello!

Представители пары опровергли слухи, что изменения в свидетельстве о рождении Арчи связаны с Кейт Миддлтон или принцессой Дианой.

Стоит знать Меган Маркл тайно убрала свое имя из свидетельства о рождении сына, – СМИ

Почему Меган Маркл изменила свидетельство о рождении сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая 2019 года, а уже 5 июня того же года родители внесли изменения в свидетельство о рождении малыша. В графе "мать" осталась надпись "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Имя Рейчел Меган убрали. Представитель королевской четы объяснил, что Меган и Гарри изменили официальный документ не по собственной инициативе, а по требованию Букингемского дворца.

Изменения в публичных документах в 2019 году были продиктованы дворцом, что подтверждается документами высших должностных лиц дворца. Этого не требовали ни герцогиня Сассекская, ни герцог Сассекский,

– говорится в сообщении.

Стоит добавить, что эксперты успели предположить, что решение Меган Маркл – проявление пренебрежения к Кейт Миддлтон, которая вписала полное имя во все три свидетельства о рождении детей. Другие же утверждали, что таким образом жена принца Гарри поддержала покойную свекровь принцессу Диану, которая всегда использовала только королевский титул.

Однако представитель принца Гарри и Меган Маркл считает эти догадки отвратительными. По его мнению, изданию The Sun необходимо сосредоточиться на важных вещах, а не на создании кликабельных заголовков.

"Наблюдать, как этот британский таблоид и так называемые "эксперты" решили обманом выставить это как семейное "оскорбление" и предположить, что герцогиня хотела быть безымянной в свидетельстве о рождении своего ребенка или любом другом юридическом документе, было бы просто смешно, если бы это не было так противно", – заявил представитель герцогини Сассекской.