Известное фотоагенство Splash News находится на грани банкротства. Из-за исков принца Гарри и Меган Маркл ушло много средств на адвокатов, поэтому сейчас агентство может не выдержать давления.

Из-за исков Меган Маркл и принца Гарри известное фотоагентство Splash News оказалось на грани банкротства. Об этом объявила его президент Эмма Керзон.

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Агентство может обанкротиться

Эмма Керзон сообщила, что агентство сейчас имеет два незавершенных судебных процесса, из-за которых начались финансовые трудности. Принц Гарри и Меган Маркл являются участниками одного из них.

Из-за многочисленных исков герцогов Сассекских Splash News нанимали многих адвокатов, чтобы выиграть дело. Однако президент фотоагентства заявила, что они не могут больше тратить такие крупные суммы денег.

Что известно о предыдущем иске Меган Маркл