Из-за иска Меган Маркл: известное фотоагентство на грани банкротства
Известное фотоагенство Splash News находится на грани банкротства. Из-за исков принца Гарри и Меган Маркл ушло много средств на адвокатов, поэтому сейчас агентство может не выдержать давления.
Источник:E! News
Из-за исков Меган Маркл и принца Гарри известное фотоагентство Splash News оказалось на грани банкротства. Об этом объявила его президент Эмма Керзон.
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Агентство может обанкротиться
Эмма Керзон сообщила, что агентство сейчас имеет два незавершенных судебных процесса, из-за которых начались финансовые трудности. Принц Гарри и Меган Маркл являются участниками одного из них.
Из-за многочисленных исков герцогов Сассекских Splash News нанимали многих адвокатов, чтобы выиграть дело. Однако президент фотоагентства заявила, что они не могут больше тратить такие крупные суммы денег.
Что известно о предыдущем иске Меган Маркл
- В прошлом году герцогиня подала иск в суд на агентство Splash News. Дело в том, что Меган Маркл сфотографировали папарацци, когда она с сыном Арчи прогуливалась по парку в Ванкувере. Эти фото сделали еще в начале 2020 года.
- По словам представителя супругов, прежде чем сделать снимки, папарацци изучили местность и дом принца Гарри и Меган и установили камеру за забором, чтобы скрытно делать фотографии.
- 18 декабря 2020 года состоялось дистанционное судебное заседание. Высокий суд Англии удовлетворил иск Меган Маркл – она в этом деле выиграла. Стороны заключили соглашение о том, что папарацци больше не будут фотографировать герцогов.
- Представитель Меган и Гарри подчеркнул, что сделка является "четким сигналом того, что пара выступает против навязчивого и агрессивного поведения папарацци и нетерпимо относится к этим вопросам, как и любая другая семья".
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