Принцесса Уэльская сегодня, 18 мая, отправилась на очередную деловую встречу. Она появилась в Центре Анны Фрейд в Лондоне.
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Центр Анны Фрейд занимается исследованиями об обучении и лечении психического здоровья детей. Эксперты и специалисты по психическому здоровью, а также нейробиологи работают с семьями и детьми, чтобы улучшить ментальное состояние детей.
Кейт Миддлтон приняла участие в круглых столах и пообщалась с сотрудниками центра и с детьми.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Кейт Миддлтон очаровала публику
Для рабочего выхода принцесса Уэльская предстала в изумрудном платье на короткий рукав с пуговицами и небольшим вырезом на юбке от бренда Suzannah. Она дополнила элегантный образ черно-белыми туфлями Alessandra Rich и массивными круглыми серьгами.
Кейт Миддлтон распустила волосы и уложила его пляжными локонами. Ее аутфит завершал дневной макияж с акцентом на глазах.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Предыдущие образы Кэтрин
- В Букингемском дворце состоялось празднование Garden Party по случаю коронации Чарльза ІІІ. На событие Кейт Миддлтон одела нежно-голубое платье и плоская шляпа в тон.
- Принцесса Уэльска неожиданно появилась в клипе Kalush Orchestra для Евровидения, где сыграла на фортепиано. В ролике она предстала в синее длинное платье, что обнажила ее одно плечо.
- Для первого делового выхода принцесса Кэтрин выбрала белый топ и штаны, а к ним – ярко-желтый жакет.