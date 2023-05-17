Как отметил представитель семьи, вечером 16 мая в Нью-Йорке произошла "почти катастрофическая погоня" папарацци за автомобилем принца Гарри и Меган Маркл. Заметим, что на премию Меган Маркл одела золотое платье с вырезами.

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По его словам, папарацци ехали за Гарри и Меганом около 2 часов. Во время этого "преследования" чуть не произошло столкновение с другими машинами, пешеходами и полицейскими на дороге.

"Хотя статус публичной фигуры подразумевает интерес со стороны публики, это не должно происходить ценой безопасности кого-либо", – сказал представитель Гарри и Меган Маркл.



Принц Гарри и Меган Маркл идут к автомобилю / Фото Sky News

В "погоне" участвовали около 6 автомобилей с тонированным стеклом. Однако полиция Нью-Йорка пока официально не подтвердила информацию об этом инциденте.

Есть информация, что вместе с Гарри и Меган в машине находилась ее мать Дория Регланд. Они возвращались с церемонии вручения премий, где Меган Маркл получила награду за вклад в защиту прав женщин.

Образы принца Гарри и Меган Маркл на событие:

Меган Маркл произвела фурор своим видом, появившись в трендовом золотистом платье-бюстье, обнажающем плечи и зону декольте. Она надела платье-миди с небольшим разрезом на ноге и груди от колумбийского бренда Johanna Ortiz.

Вечерний аутфит она дополнила золотистыми босоножками от бренда Tom Ford, драгоценными браслетами, кольцами и серьгами.

Принц Гарри выбрал темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук с узором.

К слову, 6 мая принц Гарри посетил коронацию своего отца Чарльза III в Великобритании. Его жена Меган Маркл вместе с детьми осталась в Америке, поэтому к торжественной коронационной процессии принц присоединился сам. Как его встретили родные в Британии – читайте здесь.