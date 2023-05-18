Ввечері 16 травня принц Гаррі та Меган Маркл повертались додому з церемонії вручення премій. Подружжя поскаржилось на "майже катастрофічну погоню", в якій звинуватили папараці.

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Фотографи відповіли на заяву Гаррі й Меган

Фотоагенція Backgrid виступила з заявою та прокоментувала слова представників подружжя. Папараці запевнили, що не хотіли заподіяти шкоди парі, бо їхнім інструментом є тільки камери. Також вони цінують прозорість та етику в журналістиці.

В агенції розповіли, що отримали фото й відео подружжя від чотирьох фотографів, троє з яких перебували в авто, а ще один – на велосипеді. Вони стверджують, що супровід Гаррі та Меган поводився нерозсудливо.

Один із чотирьох позашляховиків супроводу принца Гаррі керував автомобілем у спосіб, який можна сприйняти нерозсудливим. Було помічено, як транспортний засіб блокує вулиці, а на одному відео видно, як його зупиняє поліція,

– стверджує компанія.

"Важливо відзначити, що ці фотографи несуть професійну відповідальність за висвітлення важливих подій і особистостей, у тому числі публічних діячів, таких як принц Гаррі та Меган Маркл".

За словами фотографів, що нібито переслідували подружжя, під час інциденту не було "майже зіткнень чи аварій. "Парі в жодний момент не загрожувала безпосередня небезпека", – запевняють у заяві. Разом з тим, в агенції додають, що розглянуть інцидент детальніше, бо не допускають переслідувань. Джерела поліції розповіли для західних видань, що у події не було стільки драматизму, як її описали представники пари.