Фигура Меган Маркл в королевской семье всегда привлекаела много внимания. За ее действиями, одеждой, поведением и словами внимательно следит мир. Кто такая герцогиня Сассекская и какова ее история жизни читайте дальше.

Новости о делах королевской семьи всегда занимают лидирующие места в ряду актуальных. И вот довольно недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские ожидают пополнение в семье. Это будет уже второй ребенок супругов.

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Биография Меган Маркл

Меган Маркл родилась родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Кстати, за своего мужа, принца Гарри, она старше на три года. Герцогиня появилась в семье режиссера и психотерапевта. Интересно, что отец Меган Маркл – Томас имеет голландские и ирландские корни, а ее мать Дория – афроамериканка.

Меган суждено было стать актрисой, ведь она выросла на съемочных площадках и обожала наблюдать за тем, как снимаются любимые шоу американцев. Отец часто брал ее с собой на съемки телепередач, на которых работал, и девочка знакомилась со знаменитостями, мечтая, что когда-нибудь станет такой, как они.



Биография Меган Маркл / Фото из соцсетей

Закончив школу, Маркл стала студенткой Северо-Западного Калифорнийского университета. После его окончания, она стала специалистом в двух областях – международные отношения и театральное искусство. В период получения образования, девушка нашла подработку и работала фотомоделью. Закончив обучение, Меган стала сотрудницей департамента по связям с общественностью, а также некоторое время работала в посольстве Соединенных Штатов Америки в Буэнос-Айресе.

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Кинематограф

Впервые актриса дебютировала в кино в 2002 году. Она снималась в одной из серий фильма "Главный госпиталь". После блестящего успеха, режиссеры стали активно приглашать красивую девушку сниматься во второстепенных ролях. Зрители увидели Меган в фильмах "Обман", "Хорошее поведение", "Апостолы". Многим из них понравилась работа молодой актрисы в киноленте "90210: Новое поколение". Однако, ее самой выдающейся работой считают роль в комедийном сериале "Форс-мажоры".



Фильмография Меган Маркл / Фото IMDb

Актриса также играла второстепенные роли в фильме "Несносные боссы" и в сериале "Касл". В период работы в кинематографе, ее партнерами на съемочной площадке были Роберт Паттинсон, Дженнифер Энистон, Рассел Брэнд, Чарли Дэй.

Личная жизнь

Меган Маркл уже была замужем. Ее избранником стал малоизвестный кинорежиссер и продюсер Тревор Энгельсон. Однако их брак продлился всего два года (с 2011 до 2013 года). Причиной развода супругов стало расстояние, ведь из-за съемок пара мало времени проводила вместе, поэтому из-за этого отношения "остыли". После развода у Маркл начинается роман с ирландским гольфистом Рори Макилроем, однако эти отношения также не продлились долго и пара разошлась.



Личная жизнь Меган Маркл / Фото Getty Images

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В 2016 году начинают ходить слухи, что американская актриса тесно общается с британским принцем Гарри. Известно, что будущие герцог и герцогиня Сассекские познакомились в 2016 году на закрытой вечеринке в Сохо. А уже в ноябре 2016 года, Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что пара действительно встречается. 27 ноября 2017 года провозглашено об официальной помолвке с принцем Гарри. В том же месяце Меган Маркл завершила карьеру актрисы.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

Свадьба Меган и Гарри произошла 19 мая 2018 года в Виндзорском замке и стала незаурядным событием. До церемонии, Маркл приняла британское подданство и изменила конфессию, пройдя через обряды крещения, принятые в англиканской церкви. После свадьбы Меган Маркл получила титул и стала Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской. 6 мая 2019 года у супругов появился первенец, которого назвали Арчи.

Благотворительность

Меган Маркл также известна своей благотворительностью. Она была глобальным послом фонда World Vision Canada и посещала африканскую Руанду в рамках кампании по борьбе за общий доступ к чистой воде. Также, Маркл летала в Афганистан, чтобы поддержать американских военных, которые там служили. В 2014 году актриса участвовала в кампании ООН за гендерное равенство. Герцогиня также поддерживает многие программы по расширению прав для женщин.