Постать Меган Маркл у королівській сім'ї завжди привертає багато уваги. За її діями, одягом, поведінкою і словами уважно стежить світ. Хто ж така герцогиня Сассекська і якою є її історія життя – читайте далі.

Новини про справи королівської сім'ї завжди займають чільні місця в ряді актуальних. І от доволі нещодавно стало відомо, що герцог і герцогиня Сассекські очікують на поповнення у родині. Це буде вже друга дитина у подружжя.

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Біографія Меган Маркл

Меган Маркл народилась народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). До речі, від свого чоловіка, принца Гаррі, вона старша на три роки. Герцогиня з'явилась у сім'ї режисера та психотерапевтки. Цікавим є те, що батько Меган Маркл – Томас, має голландські й ірландські корені, а її мати Дорія є афроамериканкою.

Меган судилося стати акторкою, адже вона виросла на знімальних майданчиках й обожнювала спостерігати за тим, як знімаються улюблені шоу американців. Батько часто брав її з собою на зйомки телепередач, на яких працював, і дівчинка знайомилася зі знаменитостями, мріючи, що коли-небудь стане такою, як вони.



Біографія Меган Маркл / Фото з соцмереж

Закінчивши школу, Маркл стала студенткою Північно-Західного Каліфорнійського університету. Опісля його закінчення вона стала фахівцем у двох спеціальностях – міжнародні відносини та театральне мистецтво. У період отримання освіти дівчина знайшла підробіток й працювала фотомоделлю. Закінчивши навчання, Меган стала співробітницею департаменту зі зв'язків з громадськістю, а також деяких час працювала у посольстві Сполучених Штатів Америки в Буенос-Айресі.

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Кінематограф

Вперше акторка дебютувала у кіно у 2002 році. Вона знімалася в одній із серій фільму "Головний госпіталь". Опісля блискучого успіху режисери стали активно запрошувати красиву дівчину зніматися у другорядних ролях. Глядачі побачили Меган в фільмах "Обман", "Хороша поведінка", "Апостоли". Багатьом з них сподобалася робота молодої акторки в кінострічці "90210: Нове покоління". Проте її найвизначнішою роботою вважають роль у комедійному серіалі "Форс-мажори".



Фільмографія Меган Маркл / Фото IMDb

Акторка також грала другорядні ролі у фільмі "Нестерпні боси" і у серіалі "Касл". У період роботи в кінематографі її партнерами на знімальному майданчику були Роберт Паттінсон, Дженніфер Еністон, Рассел Бренд, Чарлі Дей.

Особисте життя

Меган Маркл уже була заміжня. ЇЇ обранцем став маловідомий кінорежисер та продюсер Тревор Енгельсон. Однак їх шлюб тривав лише два роки (з 2011 до 2013 року). Причиною розлучення подружжя стала відстань, адже через зйомки пара мало часу проводила разом, тож через це стосунки "охололи". Після розлучення у Маркл починається роман з ірландським гольфістом Рорі Макілроем, однак ці стосунки також не тривали довго й пара розійшлась.



Особисте життя Меган Маркл / Фото Getty Images

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У 2016 році починають ходити чутки, що американська акторка тісно спілкується з британським принцом Гаррі. Відомо, що майбутні герцог і герцогиня Сассекські познайомилися у 2016 році на закритій вечірці у Сохо. А вже у листопаді 2016 року Кенсінгтонський палац підтвердив інформацію про те, що пара дійсно зустрічається. 27 листопада 2017 року оголошено про офіційні заручини з принцом Гаррі. У тому ж місяці Меган Маркл завершила кар'єру актриси.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Весілля Меган та Гаррі відбулося 19 травня 2018 року у Віндзорському замку й стало неабиякою подією. До церемонії, Маркл прийняла британське підданство і змінила конфесію, пройшовши через обряди хрещення, прийняті в англіканській церкві. Після весілля Меган Маркл отримала титул й стала Її Королівською Високістю герцогинею Сассекською. 6 травня 2019 року у подружжя з'явився первісток, якого назвали Арчі.

Благодійність

Меган Маркл також відома своєю благодійністю. Вона була глобальним амбасадором фонду World Vision Canada й відвідувала африканську Руанду в рамках кампанії із боротьби за загальний доступ до чистої води. Також Маркл літала до Афганістану, щоб підтримати американських військових, які там служили. У 2014 році актриса брала участь у кампанії ООН за гендерну рівність. Герцогиня також підтримує чимало програм із розширення прав для жінок.