Машу Ефросинину обвинили в "разжигании вражды": что ответила звезда

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что часто слышит обвинения в ее "разжигании вражды". Она ответила на подобные упреки.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина жестко высказалась о россиянах. Она подчеркнула, что ей не нужен мир в общении с враждебным народом.

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Маша Ефросинина ответила на упреки

Телеведущая призналась, что очень часто натыкается на комментарии типа "Маша была такой приятной и стала такой злой"; "Маша только ненависть разжигает, это не приведет к миру". Звезда жестко ответила на следующие обвинения.

Мне нах*й не нужен мир в общении с вашим народом! Вы, люди с бракованным генетическим кодом, сделали меня и весь мой народ таким до конца наших дней! Ну или до конца ваших дней. И засуньте себе в задницу унылые фразы "не все русские такие". Те, кто не такие, уже учат второму языку!

– подчеркнула Ефросинина.

Вдобавок ведущая опубликовала видео от СБУ, в котором звучит перехваченный разговор российского военного с девушкой. Но цинично позволила ему насиловать украинок, но ничего об этом не рассказывать.

Что говорит Маша Ефросинина о россиянах и их руководителе